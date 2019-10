John van 't Schip is trots op zijn eerste overwinning als bondscoach van Griekenland. Tegen Bosnië en Herzegovina werd het dinsdagavond 2-1 en dat leidde in de nationale media tot complimenten voor de Nederlander.

De Grieken vinden dat de eind juli aangestelde Van 't Schip voor een frisse wind zorgt bij de nationale ploeg, ook al was zijn start moeizaam en is een EK-ticket inmiddels uit zicht.

"Of ik een tovenaar als Harry Potter ben? Was dat maar zo. Ik moet mijn ploeg een compliment maken. Niet alleen de spelers die in het veld stonden, maar de hele selectie die naar deze twee wedstrijden heeft toegewerkt", aldus Van 't Schip op de Griekse televisie.

Zijn ploeg ging zaterdag met 2-0 onderuit bij Italië, maar de manier waarop leidde al tot tevredenheid bij de Grieken. Dinsdag volgde dus de overwinning op Bosnië.

"We zetten tegen Bosnië veel druk naar voren en dat is precies wat we van onze spelers vroegen. Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken in de volgende wedstrijden."

Vangelis Pavlidis maakte zijn eerste doelpunt voor Griekenland. (Foto: Reuters)

Pavlidis blij met eerste interlandgoal

Het openingsdoelpunt tegen de Bosniërs kwam op naam van Willem II'er Vangelis Pavlidis. De twintigjarige spits speelde zijn derde interland en was voor het eerst trefzeker voor zijn land.

"Het is fantastisch dat ik heb gescoord. Het is voor iedere Griek een droom om in de nationale ploeg te spelen en dan heb ik het team ook nog eens aan een overwinning geholpen", aldus Pavlidis, die net als Van 't Schip blij was met het spel.

"We wilden koste wat kost winnen, want dat hebben we nodig voor het vertrouwen. We hebben het in beide wedstrijden goed gedaan, waarin we hebben laten zien wat we waard zijn."

Na acht wedstrijden is Griekenland in de EK-kwalificatie de nummer vijf van groep J. Er volgt nog een uitduel met Armenië (15 november) en een thuiswedstrijd tegen Finland (18 november).

