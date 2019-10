De Spaanse ploeg heeft de kwalificatie voor het EK van volgend jaar opgedragen aan de vertrokken oud-bondscoach Luis Enrique en zijn familie. Dankzij het 1-1-gelijkspel tegen Zweden is 'La Roja' komende zomer actief op het eindtoernooi.

Enrique begon het kwalificatietraject als bondscoach van de nationale ploeg, maar vertrok vanwege de ziekte van zijn dochtertje bij de ploeg. Zij overleed uiteindelijk eind augustus aan de gevolgen van botkanker.

"Ik denk op dit moment graag aan Luis Enrique en zijn familie", zei zijn opvolger Robert Moreno direct na het duel in Solna. Ook aanvoerder Sergio Ramos liet op sociale media weten met zijn gedachten bij de voormalig bondscoach te zijn. "Deze is voor jou", schreef hij op Instagram.

De Spanjaarden hadden dinsdag een invaller nodig om het punt binnen te slepen. In de tweede minuut van de blessuretijd tikte Rodrigo Moreno van dichtbij de 1-1 binnen. Dat was precies genoeg om nu al zeker te zijn van het EK, dat volgend jaar door heel Europa wordt gespeeld.

Bondscoach Robert Moreno krijgt vanwege de ietwat tegenvallende resultaten aardig wat kritiek in Spanje. (Foto: Pro Shots)

'Kwalificatie voelt als verplichting'

Toch was de vreugde binnen de ploeg niet gigantisch, erkende Moreno. "We voelden het als een verplichting om ons te plaatsen. Daarom wordt deze prestatie door de buitenwacht wellicht niet zo gewaardeerd."

Ook is er vanuit eigen land flink wat kritiek op de pas 42-jarige bondscoach, die met name in de laatste twee interlands teleurstelde. Net als tegen Zweden werd er afgelopen week tegen Noorwegen met 1-1 gelijkgespeeld.

"Mensen mogen aan mij twijfelen, maar ik hoop dat ze me blijven steunen", zei de voormalig assistent van Luis Enrique dinsdag na het duel. "Of ze me nou mogen of niet, ik ben de coach en dat is wat het is."

"Ik hoop dat we met de EK-kwalificatie de kritiek kunnen laten verstommen en dat het hele land achter ons gaat staan als we op het EK in Bilbao spelen. Ik verwacht dat ze ons erdoorheen slepen als we het moeilijk hebben."

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de EK-kwalificatie