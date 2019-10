Erwin van de Looi is trots op Jong Oranje, dat dinsdag in Noorwegen opnieuw overtuigend won in de EK-kwalificatie. De bondscoach maakt zich daarnaast niet druk om Justin Kluivert, die voor de tweede keer op rij gewisseld werd en daar zichtbaar niet blij mee was.

Nederland versloeg de Noren met 0-4 en zette vrijdag Portugal al met 4-2 opzij, waarmee de twee sterkste tegenstanders in groep 7 verslagen zijn. In september werd het al 5-1 tegen Cyprus.

"We hebben in de afgelopen dagen zes punten gepakt en acht goals gemaakt tegen directe concurrenten, dus we hebben het goed gedaan", aldus een tevreden Van de Looi bij FOX Sports. Hij was verrast door de verdedigende tactiek van Noorwegen.

"Ongelooflijk. Ik dacht al dat ze rekening zouden houden met onze kracht, maar dat het zó erg zou zijn, had ik niet verwacht. Ze speelden zoals Cyprus laatst ook tegen ons deed. In het begin was het best lastig. Gelukkig maakten we na rust het tweede doelpunt en toen was het wel klaar."

Bij rust was het 0-1 voor Jong Oranje door een doelpunt van Rick van Drongelen en vroeg in de tweede helft zorgde Calvin Stengs met een prachtige knal voor 0-2. De eindstand werd bepaald door Dani de Wit en opnieuw Van Drongelen.

Justin Kluivert werd net als tegen Portugal gewisseld en was daar niet blij mee. (Foto: Reuters)

'Niet te veel over Kluivert hebben'

Net als tegen Portugal werd AS Roma-aanvaller Kluivert tot zijn onvrede in de tweede helft gewisseld. Van de Looi vindt echter dat daar niet te veel aandacht naar uit moet gaan.

"We hebben meerdere goede spelers en ik vond dat Justin niet heel goed in de wedstrijd zat. Dan probeer ik wat anders. Cody Gakpo viel vrijdag goed in en verdiende het om nu weer zijn minuten te maken. Ik denk niet dat we het hier veel over moeten hebben, maar over de twee overwinningen van Jong Oranje", zei hij.

"Er is een groep van 21 spelers mee geweest en daar is Justin er één van. Als hij een keer een mindere dag heeft, is het voor de trainer zijn goed recht om hem te wisselen en iemand anders in te brengen. Dat is niks nieuws."

Kluivert zelf wil er ook niet te lang mee blijven zitten. "Ik moet gewoon doorgaan. Natuurlijk denk je: kom op nou. Maar je moet ook switchen. Als je twee keer gewisseld wordt, dan knaagt dat, maar ik moet ermee omgaan als een professional."

De poulewinnaar plaatst zich automatisch voor het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië en dus is Jong Oranje goed op weg. De twee beste nummers twee spelen in november 2020 een play-off om het laatste ticket.