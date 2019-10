Spanje heeft zich dinsdagavond voor het EK 2020 geplaatst. De ploeg van bondscoach Roberto Moreno had aan een zwaarbevochten gelijkspel bij Zweden (1-1) genoeg voor een ticket. John van 't Schip boekte zijn eerste zege met Griekenland en Ierland verzuimde in tegenstelling tot Spanje EK-deelname veilig te stellen.

Marcus Berg opende vijf minuten na rust de score voor Zweden tegen Spanje. De voormalige spits van FC Groningen en PSV kopte van dichtbij binnen, nadat doelman David de Gea al twee Zweedse inzetten wist te keren. De keeper van Manchester United moest negen minuten later geblesseerd het veld verlaten.

Het leek bij die ene treffer van Berg te blijven, maar Spanje beschikte toch over de langste adem in Solna. Invaller Rodrigo schoot in de tweede minuut van de blessuretijd de gelijkmaker binnen en dat was door de standen op de andere velden genoeg voor Spanje om een EK-ticket te bemachtigen.

De drievoudig Europees kampioen staat nu op twintig punten in groep F, vijf meer dan nummer twee Zweden en zes meer dan nummer drie Roemenië. Spanje is na Italië, België, Rusland, Polen en Oekraïne het zesde land dat zeker is van EK-deelname.

Roemenië leek uitstekende zaken te doen door Noorwegen voor eigen publiek te verslaan. Alexandru Mitrita tekende een kwartier voor rust voor de openingstreffer - tien minuten nadat zijn ploeggenoot George Puscas een strafschop had gemist - maar Noorwegen kwam via voormalig FC Groningen-spits Alexander Sørloth in blessuretijd op gelijke hoogte: 1-1.

De derde wedstrijd in groep F ging tussen Faeröer Eilanden en Malta en eindigde in een 1-0-overwinning voor Faeröer. Er staan nog twee speelronden op het programma in de poule. De nummers één en twee van elke groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar.

Spaanse fans vieren het veroverde EK-ticket. (Foto: Pro Shots)

Eerste zege Van 't Schip met Griekenland

In groep J wist Van 't Schip met Griekenland ternauwernood de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina te winnen: 2-1. De thuisploeg trok door een eigen doelpunt van Adnan Kovacevic in de 88e minuut aan het langste eind, waardoor Van 't Schip zijn eerste zege boekte als bondscoach van de Grieken.

Vangelis Pavlidis had na een half uur al voor de openingstreffer gezorgd in Athene. De spits van Willem II begon voor het eerst in de basis bij Griekenland, waar hij nu drie interlands voor heeft gespeeld.

Griekenland kon zich al niet meer plaatsen voor het EK en staat nu op acht punten uit acht wedstrijden. Alleen Liechtenstein pakte tot dusver minder punten dan de Zuid-Europeanen. Dat land verloor kansloos met 0-5 van het al geplaatste Italië, dat na rust vier keer scoorde in Vaduz.

Finland hoopt het voorbeeld van Italië te volgen en zette een belangrijke stap naar EK-kwalificatie dankzij een 3-0-overwinning op Armenië. De ploeg van bondscoach Markku Kanerva staat nu tweede met vijftien punten, vijf meer dan nummer drie Armenië en nummer vier Bosnië en Herzegovina (beide tien punten).

Vangelis Pavlidis tekende voor de 1-0 namens Griekenland. (Foto: Pro Shots)

Gibraltar maakt eerste treffers in EK-kwalificatie

In groep D verzuimde Ierland het voorbeeld van Spanje te volgen en zich al voor het EK te plaatsen. De ploeg van bondscoach Mick McCarthy ging met 2-0 ten onder bij Zwitserland, dat al na een kwartier op voorsprong kwam via Haris Seferovic.

De Ieren speelden het laatste kwartier met tien man door een rode kaart voor Séamus Coleman (tweede gele kaart) en incasseerden in blessuretijd ook de 2-0 door een eigen doelpunt van Shane Duffy. De Zwitsers hadden daarvoor nog een strafschop gemist.

Gibraltar was in diezelfde poule verrassend dicht bij een stunt tegen Georgië. De thuisploeg vocht zich na rust terug van een 0-2-achterstand en maakte zo de eerste doelpunten van deze EK-kwalificatie, maar in de laatste minuten stelde Georgië tot teleurstelling van het thuispubliek alsnog de zege veilig: 2-3.

Het blijft onverminderd spannend in de bovenste regionen van groep D. Ierland gaat nog altijd aan de leiding, maar nummer twee Denemarken heeft evenveel punten (twaalf) en nummer drie Zwitserland volgt op één punt. De Denen en de Zwitsers hebben bovendien een duel minder gespeeld.

