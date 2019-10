De vrouwen van FC Twente beginnen woensdagavond aan het loodzware tweeluik met VfL Wolfsburg in de achtste finales van de Champions League. Aanvaller Renate Jansen benadrukt dat zij en haar ploeggenoten boven zichzelf moeten uitstijgen om überhaupt kans te maken tegen de Duitse topclub.

"Alles moet op 100 procent. Je kan niet ergens verzaken, want je weet dat de bal dan in het netje ligt", zegt de 28-jarige Jansen dinsdag op de site van Twente. "We moeten de duels aangaan en erin vliegen. Iedereen moet net iets meer van zichzelf laten zien en net iets meer geven."

De club uit Enschede heeft het met Wolfsburg zeker niet getroffen bij de loting. De Duitse formatie werd de afgelopen drie seizoenen kampioen in eigen land en won in 2013 en 2014 de Champions League, terwijl Twente nog nooit de kwartfinales van het prestigieuze clubtoernooi bereikte.

"Het is een van de topclubs in Europa, dus het kan erg moeilijk worden om de volgende ronde te bereiken. Zij zullen het grootste deel van de wedstrijd aan de bal zijn en wij zullen het moeten hebben van de omschakeling."

'Wolfsburg eigenlijk veel beter'

FC Twente kan niet met veel vertrouwen terugkijken op de laatste twee ontmoetingen met Wolfsburg, waarbij Oranje-international Dominique Bloodworth onder contract staat. De Tukkers oefenden zowel in 2018 als dit jaar tegen de Duitsers, maar die vriendschappelijke wedstrijden gingen met respectievelijk 4-0 en 5-0 verloren.

"Het is een tegenstander die eigenlijk veel beter is", bekent Oranje-international Jansen, die sinds 2015 onder contract staat bij Twente. "Daarom oefenden we ook graag tegen Wolfsburg. Maar nu spelen we voor de Champions League en dat maakt het een hele andere wedstrijd."

De heenwedstrijd tussen FC Twente en Wolfsburg begint woensdag om 18.00 uur in het AOK Stadion. De return wordt twee weken later, op 30 oktober, in de Grolsch Veste gespeeld.