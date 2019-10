Jong Oranje heeft dinsdagavond ook de derde kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2021 winnend afgesloten. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi was met 0-4 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Noorwegen.

Rick van Drongelen opende na een half uur de score in het regenachtige Drammen, waarna Calvin Stengs de marge vlak na rust naar twee vergrootte. Dani de Wit kopte in de 67e minuut de derde treffer binnen en Van Drongelen tekende in de slotseconde van de wedstrijd ook nog voor de 0-4.

Door de ruime overwinning in Noorwegen is Jong Oranje nog altijd zonder puntenverlies. De ploeg van Van de Looi begon de EK-kwalificatiereeks in september met een 5-1-overwinning op Jong Cyprus en afgelopen vrijdag werden de leeftijdsgenoten van Portugal met 4-2 verslagen.

Jong Oranje gaat dan ook met negen punten aan kop in groep 7. Jong Portugal heeft drie punten minder en staat tweede, voor Jong Wit-Rusland, Jong Noorwegen, Jong Cyprus en hekkensluiter Jong Gibraltar.

De groepswinnaar plaatst zich automatisch voor het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië. De twee beste nummers twee spelen in november 2020 een play-off om het laatste ticket.

Rick van Drongelen was verantwoordelijk voor de 0-1 en de 0-4. (Foto: Reuters)

Jong Oranje komt goed weg in derde minuut

Jong Oranje had het ondanks de ruime zege niet heel makkelijk met Jong Noorwegen en ontsnapte zelfs al snel aan een tegentreffer. Hugo Vetlesen profiteerde in de derde minuut bijna van een te korte terugspeelbal, maar zijn inzet miste richting en kracht. De meegelopen Ola Brynhildsen vond in de rebound het zijnet.

De Noren trokken zich daarna volledig terug op eigen helft. Jong Oranje kwam voor rust zelden door de muur van de thuisploeg heen en creëerde weinig mogelijkheden, maar opende na dertig minuten wel de score. Van Drongelen tikte wat gelukkig binnen uit een vrije trap van Teun Koopmeiners.

Het was een van de weinige wapenfeiten in de eerste helft, waarin Jong Oranje er niet in slaagde het vele balbezit in kansen om te zetten. Toch was de 0-2 vlak na rust al een feit. Stengs nam aan de rand van het strafschopgebied een afvallende bal in één keer op zijn voet en zag zijn schot op schitterende wijze in het doel verdwijnen.

De thuisploeg moest zich vervolgens meer in offensief opzicht laten zien en bracht Jong Oranje bij vlagen aan het wankelen, maar grote kansen bleven aanvankelijk uit. AZ-middenvelder De Wit maakte vervolgens aan alle spanning definitief een einde door de 0-3 binnen te koppen.

Met invaller Dennis Johnsen (PEC Zwolle) in het veld waren de Noren in de laatste twintig minuten alsnog dicht bij de eretreffer - de thuisploeg zag een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel - maar het was Jong Oranje dat toesloeg. Van Drongelen haalde in de laatste seconden van de blessuretijd verwoestend uit en maakte de ruime zege van zijn ploeg compleet.