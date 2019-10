De UEFA heeft de Bulgaarse voetbalbond dinsdag officieel aangeklaagd naar aanleiding van de ongeregeldheden van maandagavond in de verloren EK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland (0-6). Fans van de thuisploeg lieten onder meer racistische leuzen horen en brachten de nazigroet.

De wedstrijd werd in de eerste helft tot twee keer toe stilgelegd, omdat een groepje op de tribune apengeluiden liet horen. De spelers van Engeland besloten op het veld te blijven staan en in de tweede helft keerde de rust enigszins terug in Sofia, waardoor de wedstrijd uitgespeeld kon worden.

De Bulgaarse fans maakten zich volgens de UEFA - naast racisme en het brengen van de nazigroet - schuldig aan het gooien van voorwerpen en het verstoren van het volkslied. De Bulgaarse voetbalbond wordt ook vervolgd voor het laten zien van herhalingen op het grote scherm.

Overigens wordt ook de Engelse voetbalbond aangeklaagd door de UEFA. De meegereisde fans zouden het volkslied van Bulgarije hebben verstoord en de voetbalbond zou te weinig stewards hebben meegenomen naar Sofia.

Het was lange tijd onrustig in Sofia. (Foto: Pro Shots)

Bondsvoorzitter Bulgarije al opgestapt

Het is niet de eerste keer dat Bulgarije door de UEFA wordt aangeklaagd vanwege racisme. Fans van het Oost-Europese land misdroegen zich eerder deze EK-kwalificatie al op dat vlak en daarom werd Bulgarije-Engeland deels zonder publiek gespeeld.

De Engelse voetbalbond riep de UEFA maandagavond al op om op te treden tegen Bulgarije en daar heeft de Europese voetbalbond dus gehoor aan gegeven. Eerder op dinsdag trad bondsvoorzitter Borislav Mikhailov al af als gevolg van de wanordelijkheden.

Met slechts drie punten uit zeven duels in kwalificatiepoule A is Bulgarije al kansloos voor directe plaatsing voor het EK. Het land zou nog wel via de play-offs van de Nations League een ticket kunnen bemachtigen.

Bulgaarse fans brachten onder meer de nazigroet. (Foto: Pro Shots)

FIFA-voorzitter Infantino vindt het tijd voor actie

Ook de FIFA bracht dinsdag een verklaring naar buiten over de wanordelijkheden van maandagavond in Sofia. Gianni Infantino, voorzitter van de wereldvoetbalbond, is van mening dat de huidige maatregelen tegen racisme niet hard genoeg zijn.

"We zeggen allemaal heel vaak dat er in het voetbal geen plek is voor racisme, maar desondanks staan we nog steeds voor een grote uitdaging om dit probleem in onze sport aan te pakken. We moeten goed gaan nadenken hoe we dat kunnen veranderen", aldus Infantino.

"Ik roep voetbalorganisaties over de hele wereld op om samen na te denken over nieuwe, sterkere en effectievere maatregelen om racisme uit het voetbal te bannen. Laten we beginnen met het uitdelen van stadionverboden aan mensen die zich op racistische wijze uiten in voetbalstadions."

