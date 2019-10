Jong Oranje neemt het dinsdagavond in de kwalificatie voor het EK van 2021 op tegen Jong Noorwegen. De wedstrijd begint om 18.30 uur in het Noorse Drammen. Volg alles in ons liveblog.

Noorwegen-Oranje ( 0-2 )

) Aftrap was 18.30 uur Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 55' Het ziet dus goed voor Jong Oranje tegen Jong Noorwegen. De ploeg van Van de Looi leidt met 0-2 en heeft op de derde minuut na geen kans weggegeven. Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 47' GOAL Jong Oranje!聽0-2



Vlak na de pauze wordt de marge al verdubbeld door Jong Oranje! Een geweldige goal van Calvin Stengs zorgt voor de 0-2. De aanvaller van AZ knalt de bal met links via de lat tegen de touwen. Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 46' We voetballen weer in Drammen.聽De tweede helft bij聽Jong Noorwegen-Jong Oranje is onderweg. Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 Het is rust in Drammen!聽Jong Oranje leidt halverwege met 0-1 tegen Jong Noorwegen dankzij een doelpunt van verdediger Rick van Drongelen. Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 42' Nog een paar minuten tot de rust in Drammen. Kan Jong Oranje de voorsprong nog verder uitbreiden? Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 37' Jong Oranje gaat dus aan de leiding in Drammen, maar echt doordrukken zit er nog niet in. Door de regen en de stugge defensie van de Noren blijft het lastig voetballen voor de formatie van Van de Looi. Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 30' GOAL Jong Oranje!聽0-1



Daar is de openingstreffer van Jong Oranje! Voetballend gaat het moeilijk en dus gebeurt het uit een standaardsituatie. Rick van Drongelen geeft het laatste zetje na een vrije trap van Teun Koopmeiners. Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 23' Hier zijn dan toch een paar mogelijkheden in korte tijd voor Jong Oranje. Eerst kan Dani de Wit net niet bij de bal en wordt een inzet van Myron Boadu聽geblokt. Vervolgens geeft Deyovaisio聽Zeefuik de bal laag en gevaarlijk voor, maar er is niemand die kan afdrukken. Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 14' Jong Noorwegen zet achterin een muur neer en loert op de counter. Het is aan Jong Oranje om聽er doorheen te spelen. Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 9' Nog geen echte kansen voor Jong Oranje in de openingsfase. De ploeg van Van de Looi heeft wel veel de bal, maar kan de opening nog niet vinden. Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 3' Flinke kans in de openingsfase voor de Noren, maar aanvaller Brynhildsen krijgt de bal niet tussen de palen. Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 1' De bal rolt in een regenachtig Drammen!聽Jong Noorwegen-Jong Oranje in de EK-kwalificatiereeks voor het eindtoernooi van 2021 is onderweg. Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 De spelers van Jong Noorwegen en Jong Oranje komen het veld op van het聽Marienlyst Stadion in Drammen. Over een paar minuten gaan we beginnen. Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 Hoe gaat聽Jong Noorwegen-Jong Oranje eindigen? Winst Jong Noorwegen

Winst Jong Oranje Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 Jong Oranje gaat dus aan de leiding in groep 7 van de EK-kwalificatiereeks. De ploeg van Van de Looi won dus van Jong Portugal (4-2) en eerder ook van Jong Cyprus (5-1). Tegenstander Jong Noorwegen speelde ook twee duels en heeft vier punten tot dusver. De Noren wonnen met 2-1 van Jong Cyprus en speelde gelijk (1-1) tegen Wit-Rusland. Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 Dit is de huidige situatie in de groep van Jong Oranje:



Cyprus-Wit-Rusland 1-1

Noorwegen-Nederland



Nederland 2-6 (9-3) Portugal 3-6 (8-4) Wit-Rusland 4-5 (12-4) Noorwegen 2-4 (3-2) Cyprus 4-4 (4-8) Gibraltar 3-0 (0-15)

*De negen groepswinnaars in deze kwalificatiereeks en de beste nummer twee gaat naar het EK van 2021. De overige acht nummers twee spelen play-offs om vier tickets. Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽 Jong Oranje maakte met name vier dagen geleden veel indruk. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi won op De Vijverberg met 4-2 van Jong Portugal. De AZ-talenten聽Myron Boadu (twee keer), Teun Koopmeiners en Calvin Stengs zorgden voor de doelpunten. Jong Noorwegen-Jong Oranje 聽路聽