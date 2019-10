Bert van Marwijk heeft dinsdag met de Verenigde Arabische Emiraten de eerste nederlaag in de Aziatische kwalificatiereeks voor het WK van 2022 geleden. Het land verloor verrassend met 2-1 bij Thailand.

Bij rust stond het nog 1-1 in het Thammasat Stadium in Ban Rangsit, maar Thailand kwam vlak na rust opnieuw op voorsprong. De thuisploeg had aan die treffer van Eakkanit Punya genoeg om de drie punten veilig te stellen.

Door de nederlaag blijft de VAE op zes punten steken. De ploeg van Van Marwijk, die de eerste kwalificatieduels met Maleisië (1-2) en Indonesië (5-0) wel wist te winnen, staat op de derde plek in groep G.

Koploper Thailand en nummer twee Vietnam hebben een punt meer dan de VAE, terwijl Maleisië (drie punten) en Indonesië (puntloos) respectievelijk de vierde en laatste plek in de groep bezetten.

Erwin Koeman verliest met Oman

Erwin Koeman, bondscoach van Oman, leed net als Van Marwijk zijn eerste nederlaag in de WK-kwalificatie. De formatie van de Nederlander ging met 2-1 ten onder bij Qatar, in 2022 de gastheer van het mondiale eindtoernooi.

Qatar kwam al na twee minuten op voorsprong in Al Wakrah en miste in de 25e minuut een strafschop. Mundhir Al Alawi tekende in de 63e minuut voor de gelijkmaker, maar Qatar stelde twintig minuten voor tijd alsnog de zege veilig.

Oman staat op dit moment tweede in poule E met zes punten, vier minder dan koploper Qatar en drie meer dan Afghanistan.

De Aziatische WK-kwalificatie bevindt zich momenteel in de tweede ronde, die uit acht poules van vijf landen bestaat. Alle groepswinnaars én de vier beste nummers twee plaatsen zich voor de derde van in totaal vier kwalificatierondes.