Aleksander Ceferin zegt dat de UEFA alle hulp kan gebruiken bij het bannen van racisme uit de stadions. Volgens de voorzitter van de Europese voetbalbond is een betere samenwerking met de overheden nodig om het probleem aan te pakken.

Ceferin reageert daarmee op de racistische leuzen die Bulgaarse supporters maandagavond scandeerden tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland (0-6). Het duel in Sofia werd door de scheidsrechter tot twee keer toe korte tijd onderbroken.

"Voetbalorganisaties kunnen dit probleem niet alleen oplossen", zegt Ceferin dinsdag tegen persbureau AP. "Overheden moeten meer doen op dit vlak. Alleen door samen te werken en op fatsoen te wijzen, kunnen we vooruitgang boeken."

Ceferin hoopt verder op de steun van iedereen die het voetbal een warm hart toedraagt. "De hele voetbalfamilie, van bestuurders tot spelers en van trainers tot fans, moet de handen ineenslaan om racisten en hun weerzinwekkende opvattingen de oorlog te verklaren."

Bulgaarse fans maakten zich in de thuiswedstrijd tegen Engeland schuldig aan het maken van apengeluiden. (Foto: Pro Shots)

'Sancties van UEFA behoren tot zwaarste in de sport'

Over de straf die Bulgarije mag verwachten, kan en mag Ceferin zich nog niet uitspreken. De Sloveen wacht eerst de rapporten van de scheidsrechter en het antiracismenetwerk Fare af.

"De sancties van de UEFA behoren tot de zwaarste in de sport", benadrukt hij. "De minimale sanctie is een gedeeltelijke sluiting van het stadion. Een straf die het thuisland minstens honderdduizenden euro's aan omzet kost en tot een stigma op de supporters leidt."

De wedstrijd tegen Engeland werd al gespeeld in een gedeeltelijk gesloten stadion omdat Bulgaarse fans zich ook in de kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo schuldig hadden gemaakt aan racisme. In juni tijdens een uitwedstrijd tegen Tsjechië ging een deel van de aanhang eveneens in de fout.

Omdat er sprake is van meerdere overtredingen, kan de UEFA ook beslissen tot een wedstrijd achter gesloten deuren of strafpunten. In het uiterste geval wordt Bulgarije, dat zich via de play-offs van de Nations League nog voor het eindtoernooi zou kunnen plaatsen, uitgesloten van EK-deelname.