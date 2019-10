De historische voetbalwedstrijd tussen Noord- en Zuid-Korea heeft dinsdag geen winnaar opgeleverd. Het duel in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang eindigde in 0-0.

De buurlanden, die al lange tijd op gespannen voet met elkaar leven, troffen elkaar in de Aziatische kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar.

Het was de eerste keer deze eeuw dat Noord- en Zuid-Korea tegenover elkaar stonden op Noord-Koreaanse grond. Als gevolg van de moeizame relatie tussen de buurlanden werd de laatste onderlinge confrontatie in Noord-Korea in 1990 afgewerkt.

Er waren bij de wedstrijd in Pyongyang geen toeschouwers aanwezig, zo blijkt uit foto's op Twitter. Over het verloop is vrijwel niets bekend. Het duel werd niet live uitgezonden op televisie. Wel is duidelijk dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino present was.

De buurlanden zijn goed begonnen aan de tweede ronde van de Aziatische WK-kwalificatiereeks. Beide landen wonnen de eerste twee duels in groep H en zijn dus nog ongeslagen.