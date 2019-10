Borislav Mikhailov, de voorzitter van de Bulgaarse voetbalbond, is dinsdag afgetreden. Hij doet dat onder druk van premier Boyko Borisov, die ontstemd is over de 0-6-nederlaag van maandag tegen Engeland en over de racistische spreekkoren vanaf de tribunes.

"Na het vernederende verlies van de Bulgaarse nationale ploeg en gezien de slechte resultaten van de afgelopen tijd, heb ik de minister van Sport de opdracht gegeven om elke relatie met de bond, ook financieel, te beëindigen", schreef Borisov eerder op de dag op Facebook.

De 56-jarige Mikhailov was sinds 2005 voorzitter van de Bulgaarse bond. Nu de vader van de voormalige FC Twente-keeper Nikolay Mikhailov is opgestapt, zal de regering de financiële steun hervatten.

Niet alleen de slechte resultaten, maar ook het gedrag van de supporters zijn premier Borisov een doorn in het oog. Tegen Engeland waren vanaf de tribunes in Sofia - niet voor het eerst dit seizoen - duidelijk apengeluiden hoorbaar, waardoor de wedstrijd kort voor rust tot twee keer toe werd onderbroken.

"Ik veroordeel het gedrag van een deel van de supporters", schrijft de premier. "Het is niet mogelijk dat Bulgarije, dat een van de tolerantste landen ter wereld is en waar mensen van verschillende etnische groeperingen en verschillende religies in vrede leven, zich op de kaart zet door racisme en xenofobie."

Bulgarije moet vrezen voor straf van UEFA

Opmerkelijk genoeg liet bondscoach Krasimir Balakov na de wedstrijd weten dat hij niets had gehoord van de racistische spreekkoren en dat juist de Engelse fans zich hadden misdragen door het Bulgaarse volkslied te verstoren.

Dinsdag werd direct duidelijk dat de regering een andere mening was toegedaan. "We hebben de afgelopen vier jaar veel gedaan om het Bulgaarse voetbal te ontwikkelen", zei minister van Sport Krasen Kralev. "Maar vanwege de slechte resultaten en de recente gebeurtenissen heeft de premier mij opgedragen om de banden met de bond op te schorten." Kort daarop volgde het bericht van de premier zelf.

Bulgarije hangt mogelijk ook nog een straf van de UEFA boven het hoofd. Naar aanleiding van eerdere racistische incidenten werd Bulgarije-Engeland al deels zonder publiek gespeeld.

Met slechts drie punten uit zeven duels in kwalificatiepoule A is Bulgarije al kansloos voor directe plaatsing voor het EK. Het land zou nog wel via de play-offs van de Nations League een ticket kunnen bemachtigen.

