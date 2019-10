De Turkse voetbalbond riskeert een straf van de UEFA. In het EK-kwalificatieduel met Frankrijk (1-1) maandag werd de gelijkmaker op controversiële wijze gevierd en dat gebeurde vrijdag tegen Albanië (1-0) ook al.

Na het doelpunt van verdediger Kaan Ayhan in Parijs salueerden de spelers richting de fans, als verwijzing naar het Turkse leger, dat onlangs het noordoosten van Syrië binnenviel en daar vecht met Koerdische strijdkrachten. Ook na de wedstrijd werd het gebaar gemaakt.

De UEFA staat geen politieke statements toe in het voetbal en had Turkije al op de radar nadat de spelers vrijdag het winnende doelpunt van spits Cenk Tosun tegen Albanië op dezelfde manier vierden. Een woordvoerder liet toen weten dat de situatie onderzocht wordt.

Na de wedstrijd tegen Albanië plaatste de Turkse bond bovendien een foto op Instagram waarop te zien is dat de gehele selectie en staf salueert, waarbij de zege in de tekst werd opgedragen aan het leger.

Vooralsnog heeft de UEFA niet gereageerd op de manier waarop het doelpunt van verdediger Ayhan tegen Frankrijk werd gevierd.

In groep H van de EK-kwalificatiereeks heeft zowel koploper Turkije als nummer twee Frankrijk negentien punten. Beide landen zijn daarmee hard op weg naar deelname aan het EK.

'Haal Champions League-finale weg uit Istanboel'

Ook de keuze voor Istanboel als speelstad voor de Champions League-finale van 2020 komt door de huidige politieke situatie onder vuur te liggen. Als het aan de Italiaanse regering ligt, wordt de Turkse stad de organisatie ontnomen.

"Ik vraag u om te bekijken of het wel verstandig is om de voor 30 mei 2020 geplande finale van de Champions League in Istanboel te houden", schreef de minister van Sport, Vincenzo Spadafora, volgens persbureau ANSA in een brief aan UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

Spadafora zegt goed te weten dat de dramatische situatie in Syrië niet zomaar zal worden opgelost, maar denkt dat de UEFA met een "moedige beslissing" in ieder geval een stevig signaal af kan geven. "We kennen allemaal het belang van een van de belangrijkste sportevenementen ter wereld."

St. Pauli zet Sahin uit selectie

Dat de situatie in Syrië ook in de voetbalwereld de gemoederen bezighoudt, bleek maandag al. Tweede Bundesliga-club St. Pauli zette aanvallende middenvelder Cenk Sahin toen uit de selectie.

De 25-jarige Sahin, die overigens geen international is, had zich in een post op Instagram achter het Turkse leger geschaard. Sahin mag niet meer meetrainen bij St. Pauli, waar hij nog een contract tot medio 2021 heeft.

