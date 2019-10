De Bulgaarse bondscoach Krasimir Balakov beweert dat hij maandag niet heeft meegekregen dat een deel van de thuisfans zich schuldig maakte aan racisme in het EK-kwalificatieduel met Engeland (0-6). De wedstrijd in Sofia werd twee keer stilgelegd.

"Ik heb niets gehoord. Ik zag dat de wedstrijd ineens werd stilgelegd, maar ik moet zeggen dat de Engelse fans zich ook misdroegen. Ze floten en joelden tijdens het Bulgaarse volkslied en schreeuwden in de tweede helft van alles en nog wat naar onze spelers", aldus Balakov.

Na een half uur riep de stadionspeaker een groep supporters op te stoppen met het maken van apengeluiden en vlak voor rust werd de wedstrijd opnieuw onderbroken toen de Engelse bondscoach Gareth Southgate zich beklaagde.

De Bulgaarse hooligans maakten niet alleen apengeluiden, maar brachten ook de nazigroet. Nadat aanvoerder Ivelin Popov de groep fans in de rust toesprak, bleef het in de tweede helft relatief rustig.

In aanloop naar de wedstrijd hadden de Engelsen aangekondigd bij racisme van het veld te stappen, maar zo ver kwam het niet. Eerder in de EK-kwalificatiereeks ging het in Montenegro ook al mis.

'Dit is ons niet eerder gebeurd'

Naar aanleiding van eerdere racistische incidenten werd Bulgarije-Engeland deels zonder publiek gespeeld, al ontkent bondscoach Balakov dat ook. "Dit is ons niet eerder gebeurd. Die straf was vanwege een spandoek van een organisatie die in Bulgarije niet is verboden", zei hij.

"Dit probleem speelt altijd op als Engeland hierheen komt. In de drie weken in aanloop naar de wedstrijd is over van alles gesproken, behalve over voetbal. Dat is niet de ideale voorbereiding."

De bondscoach sprak ook tegen dat aanvoerder Popov in de rust vanwege de racistische geluiden met de hooligans in gesprek ging. "Waarschijnlijk deed hij dat omdat de fans ontevreden waren over het spel."

Verwacht wordt dat Bulgarije een nieuwe straf krijgt van de UEFA. Engeland won de veelbesproken wedstrijd in Sofia eenvoudig door doelpunten van Ross Barkley, Raheem Sterling (allebei twee), Marcus Rashford en Harry Kane.

Debutant Tyrone Mings was een van de spelers op wie de Bulgaarse hooligans het gemunt hadden. (Foto: Pro Shots)

