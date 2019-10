Bondscoach Gareth Southgate van Engeland is lovend over de manier waarop zijn spelers maandagavond tijdens het EK-kwalificatieduel in Bulgarije (0-6-winst) zijn omgegaan met de racistische leuzen van het thuispubliek. Debutant Tyrone Mings is op zijn beurt blij dat hij en zijn medespelers gewoon door bleven spelen in Sofia.

De wedstrijd in het Vasil Levski Stadion werd in de eerste helft twee keer stilgelegd vanwege racisme. In de 28e minuut riep de stadionspeaker de thuisfans voor het eerst op te stoppen met het maken van apengeluiden en in de 43e minuut legde scheidsrechter Ivan Bebek de wedstrijd opnieuw stil.

De spelers van Engeland kondigden vorige week nog aan van het veld te stappen als er racistische leuzen te horen zouden zijn in Sofia, maar een dergelijke actie bleef uit. 'The Three Lions' volgden netjes het UEFA-protocol en besloten ook daarna op het veld te blijven staan.

"We hebben het voetbal laten spreken en tegelijkertijd een statement afgegeven door de wedstrijd twee keer stil te laten leggen. Dat is voor sommige mensen misschien niet genoeg, maar we zaten niet in de situatie om aan de wensen van iedereen te voldoen", zei Southgate na de wedstrijd tegen Engelse media.

"Gek genoeg, na alles wat er is gebeurd tijdens de wedstrijd, liepen mijn spelers met een glimlach van het veld. Dat is het belangrijkste voor mij, want niemand zou moeten doormaken wat zij hebben doorgemaakt. Ik moet ook een compliment geven aan de arbitrage, want ze stonden de hele tijd met ons in contact."

'Geluiden waren duidelijk te horen'

Halverwege de wedstrijd, toen Engeland al op een 0-4-voorsprong stond, overlegde Southgate met zijn spelers en staf of ze de wedstrijd nog wel moesten hervatten. Iedereen wilde graag het veld weer op en in de tweede helft werd het ook rustiger in het stadion, waardoor het duel gewoon uitgespeeld kon worden.

"Ik vertelde de spelers in de rust dat we van het veld zouden stappen als er in de tweede helft nog iets zou gebeuren", aldus Southgate. "Iedereen kon zien dat het na rust rustiger was. Het is jammer dat het na vanavond waarschijnlijk niet over ons geweldige spel zal gaan, want dat was van de eerste tot de laatste minuut top."

Voor Mings was het een aparte wedstrijd. De 26-jarige verdediger speelde tegen Bulgarije zijn eerste minuten in het shirt van Engeland, maar was tegelijkertijd een van de spelers die racistisch werden bejegend door de Bulgaarse aanhang.

"De geluiden waren heel duidelijk te horen op het veld, maar het deed me niet heel veel", zei Mings na het duel in gesprek met de BBC. "Ik heb vooral medelijden met de mensen die het nodig vinden om zich zo te gedragen en het maakt me trots als ik kijk hoe wij met de situatie zijn omgegaan."

"We lieten ons niet afleiden en richtten ons op het voetbal. Het was voor mij persoonlijk eigenlijk een geweldige avond. Dit is een moment in mijn loopbaan waar ik heel erg trots op ben en wat mij betreft is dat niet overschaduwd door de gebeurtenissen."

Een groepje Bulgaarse fans misdroeg zich in Sofia. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen en de standen in de EK-kwalificatie