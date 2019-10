Tyrone Mings zag zijn debuutwedstrijd voor Engeland maandagavond tegen Bulgarije (0-6-winst) overschaduwd worden door de racistische leuzen van de Bulgaarse fans. Toch is de verdediger net als bondscoach Gareth Southgate blij met de manier waarop het elftal en het arbitrale trio met de situatie om zijn gegaan.

De EK-kwalificatiewedstrijd in het Vasil Levski Stadion werd in de eerste helft twee keer stilgelegd. In de 28e minuut riep de stadionspeaker de thuisfans voor het eerst op te stoppen met het maken van apengeluiden en in de 43e minuut legde scheidsrechter Ivan Bebek de wedstrijd opnieuw stil.

Toch werd er niet overgegaan op een definitieve staking, maar werd na een korte onderbreking verder gevoetbald. Hoewel de spelers van Engeland vorige week aankondigden van het veld te stappen als er racistische leuzen te horen zouden zijn in Sofia en dat maandagavond tóch niet deden, heerst tevredenheid over de actie die genomen is.

"Het maakt me trots als ik kijk hoe we met de situatie zijn omgegaan", zei Mings na het duel in gesprek met de BBC. "De geluiden waren heel duidelijk te horen op het veld, maar het deed me niet heel veel. Ik heb vooral medelijden met de mensen die het nodig vinden om zich zo te gedragen."

"Ik ben eerst naar aanvoerder Harry Kane gegaan, die vertelde het weer aan de bondscoach en die ging weer in overleg met de vierde official. Iedereen was op de hoogte, maar we wilden het voetbal laten spreken en ons niet laten afleiden."

Een groepje Bulgaarse fans misdroeg zich in Sofia. (Foto: Pro Shots)

Southgate trots op reactie spelers

Halverwege werd er in de kleedkamer van Engeland gesproken over het wel of niet uitspelen van de wedstrijd, maar de spelers wilden graag het veld weer op. In de tweede helft was het relatief rustiger in het stadion en kon het duel gewoon uitgespeeld worden.

"Ik vertelde de spelers in de rust dat we van het veld zouden stappen als er in de tweede helft nog iets zou gebeuren", zei Southgate. "Iedereen kon zien dat het na rust rustiger was en dat we het voetbal konden laten spreken. Het is jammer dat het na vanavond waarschijnlijk niet over ons geweldige spel gaan."

De bondscoach merkte in aanloop naar het duel met Bulgarije dat er veel te doen was om het treffen in Sofia. Niet alleen door de uitspraken van zijn spelers over mogelijk racistische uitlatingen van de beruchte Bulgaarse fans, maar ook de daaropvolgende verontwaardigde reactie van de Bulgaarse bond, die zich beledigd voelde.

"Mijn week stond vooral in het teken van het verdedigen van mijn spelers en mijn staf", blikte Southgate terug. "Daarom ben ik nu ook zo trots op de hele groep. Het was een heel moeilijke week, maar de spelers bleven gefocust en speelden fantastisch. Ze hebben een groots statement gemaakt."

