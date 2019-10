Oekraïne heeft zich maandag voor het EK van volgend jaar gekwalificeerd. De ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko won in Kiev knap met 2-1 van Europees kampioen Portugal. Frankrijk speelde met 1-1 gelijk tegen Turkije en heeft het ticket nog niet binnen.

Oekraïne had aan een punt tegen de Portugezen voldoende om zich te plaatsen voor het EK, maar het werden er zelfs drie. De formatie van Shevchenko kwam vroeg op voorsprong door een treffer van Roman Yaremchuk. Nog binnen het half uur verdubbelde Andriy Yarmolenko de marge.

Achttien minuten voor tijd werd het nog flink spannend: Taras Stepanenko kreeg zijn tweede gele kaart (hands) en Cristiano Ronaldo zorgde vanaf 11 meter voor zijn zevenhonderdste doelpunt in zijn loopbaan én de aansluitingstreffer. De titelhouder jaagde in de slotfase op meer, maar kon een nederlaag niet voorkomen.

Door de overwinning zijn de Oekraïners in groep B met negentien punten uit zeven duels zeker van de groepswinst. Portugal staat tweede met elf punten uit zes duels.

In dezelfde poule greep Servië de laatste strohalm. De Serviërs wonnen op bezoek bij Litouwen met 1-2 dankzij twee goals van Aleksandar Mitrovic. De ploeg van bondscoach Ljubisa Tumbakovic heeft met nog twee duels te gaan één punt minder dan Portugal.

Frankrijk laat EK-ticket glippen

Regerend wereldkampioen Frankrijk was bij een zege op Turkije ook zeker van het EK, maar het duel in Parijs eindigde in 1-1. Olivier Giroud kopte het thuisland een kwartier voor tijd nog wel op voorsprong, maar Kaan Ayhan zorgde acht minuten voor tijd voor de gelijkmaker.

Door het gelijkspel blijven de Turken met negentien punten uit acht duels de koploper in groep H. Ook Frankrijk heeft negentien punten uit acht duels, maar beschikt over een negatief onderling resultaat ten opzichte van Turkije.

In dezelfde poule hield IJsland de hoop op deelname aan het EK levend. De kwartfinalist van 2016 won met 2-0 van Andorra en heeft met nog twee duels te gaan vier punten minder dan Frankrijk en Turkije. Oud-Ajacied Kolbeinn Sigthórsson maakte de tweede treffer en is nu samen met Eidur Gudjohnsen topscorer aller tijden van IJsland (26 goals).

Albanië, dat zich niet meer kan plaatsen voor het EK, won met 0-4 bij het eveneens uitgeschakelde Moldavië. In totaal zijn nu vijf landen zeker van deelname aan het EK van 2020: België, Rusland, Italië, Polen en dus Oekraïne.

Frankrijk is nog niet zeker van deelname aan het komende EK. (Foto: Pro Shots)

