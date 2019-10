De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Engeland en Bulgarije in Sofia is maandag overschaduwd door racistische leuzen van Bulgaarse fans. De Engelsen wonnen de wedstrijd wel overtuigend (0-6) en kunnen een EK-ticket bijna niet meer mislopen.

Het ging al in de eerste helft mis in Sofia, waar de stadionspeaker de thuisfans na een half uur spelen opriep te stoppen met het maken van apengeluiden. In de 43e minuut legde scheidsrechter Ivan Bebek de wedstrijd opnieuw stil nadat bondscoach Gareth Southgate zijn beklag deed, maar er werd na een korte onderbreking weer verder gevoetbald.

De Bulgaarse hooligans maakten niet alleen herhaaldelijk apengeluiden, maar brachten ook de nazigroet. Aanvoerder Ivelin Popov sprak de toeschouwers die zich misdroegen tijdens de rust toe om ze tot kalmte te manen. Dat leek te helpen, want in de tweede helft bleef het relatief rustig.

Bij rust leidde Engeland overigens al comfortabel met 0-4 door doelpunten van Marcus Rashford, Ross Barkley (twee) en Raheem Sterling, een van de doelwitten van de racistische Bulgaarse fans. Sterling maakte er in de 69e minuut nog 0-5 van en het slotakkoord was vijf minuten voor tijd voor Harry Kane.

Het is niet de eerste keer dat de Bulgaarse fans zich misdragen. De wedstrijd tegen Engeland werd al in een half leeg stadion afgewerkt vanwege een sanctie naar aanleiding van racistische uitingen van de fans in eerdere kwalificatieduels. De kans is groot dat de Bulgaren nu een nieuwe straf van de UEFA krijgen.

Bulgaarse hooligans misdragen zich. (Foto: Pro Shots)

Spelers Engeland kondigden aan van veld te lopen

De spelers van Engeland zijn dit jaar vaker het slachtoffer van racisme. Aanvoerder Kane liet in aanloop naar het duel met Bulgarije dan ook weten dat zijn ploeg van het veld zou stappen als er racistische leuzen te horen zouden zijn in Sofia, al lieten de spelers wel weten zich aan het protocol van de UEFA te willen houden.

Volgens dat protocol moet de aanvoerder racisme eerst melden bij de scheidsrechter, die de wedstrijd dan tijdelijk moet staken. Daarna roept de stadionomroeper de daders op te stoppen, en pas als dat óók niet helpt, wordt het duel definitief stilgelegd.

Dat protocol is gevolgd in Sofia, maar de scheidsrechter besloot de wedstrijd ondanks de wanordelijkheden dus niet te staken. De Engelse voetbalbond heeft al een verklaring naar buiten gebracht waarin de racistische leuzen "onacceptabel" worden genoemd en de UEFA wordt opgeroepen de wedstrijd goed te onderzoeken.

Ross Barkley scoorde twee keer voor Engeland. (Foto: Pro Shots)

Engeland zo goed als zeker van EK-ticket

Door de overtuigende overwinning is Engeland wel zo goed als zeker van deelname aan het EK van komende zomer. De ploeg van Southgate staat nu op vijftien punten, drie meer dan naaste belager Tsjechië en vier meer dan Kosovo.

Kosovo won maandagavond voor eigen publiek met 2-0 won van Montenegro, dat net als Bulgarije geen kans meer maakt op het EK. Amir Rrahmani en Vedat Muriqi tekenden in de eerste helft voor de treffers in het Fadil Vokrri-stadion.

De nummers één en twee in de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, dat volgend jaar zomer in verschillende landen wordt gehouden. Engeland, Tsjechië en Kosovo hebben nog twee EK-kwalificatieduels te spelen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de EK-kwalificatie