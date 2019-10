FIFA-voorzitter Gianni Infantino is dolblij dat er vorige week voor het eerst in veertig jaar vrouwelijke fans welkom waren bij een interland van Iran. De Zwitser gaat ervan uit dat het in de toekomst de normaalste zaak van de wereld wordt.

"Ik ben extreem blij dat er na veertig jaar weer eens vrouwen toegelaten werden en ik heb er alle vertrouwen in dat dit de nieuwe norm wordt", zei Infantino. "Het gaat er niet alleen om dat ze in het stadion zaten, maar ook het idee dat ze een kaartje mochten kopen. Het is historisch."

In Iran gold lange tijd een stadionverbod voor vrouwen, maar dat werd in september onder druk van de FIFA deels opgeheven. Dat was ruim een week nadat een vrouw zichzelf in brand stak toen ze hoorde dat ze mogelijk de gevangenis in moest wegens het betreden van een stadion.

Het deels opgeheven verbod houdt in dat vrouwen alleen naar het stadion mogen komen als het Iraanse mannenelftal in actie komt. Zo'n vierduizend vrouwen maakten direct van het opgeheven verbod gebruik en bezochten vorige week donderdag de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Iran en Cambodja.

'Stap in de goede richting'

Infantino is vanzelfsprekend blij met die historische gebeurtenis, maar benadrukt dat Iran er nog lang niet is. "Het is een stap in de juiste richting en we zijn op de goede weg, maar we zijn nog niet tevreden", aldus de FIFA-voorzitter.

"Mijn dank gaat met name uit naar alle vrouwen die meer dan negentig minuten aan het juichen waren en gepassioneerd van hun favoriete sport genoten. Het was een boodschap van hoop en ik denk dat de wereld daarbij gebaat is. Mannen en vrouwen houden allebei van voetbal en dat is nu ook in Iran duidelijk geworden."

Iran speelt dinsdagavond opnieuw een interland, dan in en tegen Bahrein in het kader van de WK-kwalificatie. Die wedstrijd begint om 18.30 uur.