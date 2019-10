Paris Saint-Germain moet het voorlopig zonder sterspeler Neymar stellen. De Braziliaanse aanvaller kampt met een hamstringblessure en kan zeker vier weken niet in actie komen.

Neymar liep de kwetsuur zondag op tijdens een oefeninterland van Brazilië tegen Nigeria in Singapore (1-1). Hij greep al vroeg in de wedstrijd naar zijn hamstring en moest zich na tien minuten later vervangen door Philippe Coutinho.

De 27-jarige Neymar onderging maandag een MRI-scan en daaruit bleek dat hij de komende weken aan de kant staat. Paris Saint-Germain laat in een verklaring weten dat over een week meer duidelijk wordt over zijn herstelduur.

Het is de derde keer in korte tijd dat de door blessures geplaagde Braziliaan niet in actie kan komen. Begin vorig jaar was Neymar maanden uit de roulatie door een gebroken middenvoetsbeentje en in juni liep de aanvaller een zware enkelblessure op, die hem deelname aan de Copa América in eigen land kostte.

Neymar miste nodige duels bij PSG

Door zijn hamstringblessure moet PSG het in de komende belangrijke weken zonder zijn sterspeler stellen. De ploeg van trainer Thomas Tuchel speelt tussen nu en 10 november vier competitiewedstrijden en twee Champions League-duels. Neymar is overigens nog één duel in het miljoenenbal geschorst.

De voormalige sterspeler van Santos FC en FC Barcelona speelde dit seizoen nog maar weinig wedstrijden, omdat hij deze zomer in de hoop op een transfer niet kwam opdagen op de eerste trainingen van het seizoen en daardoor het nodige ritme miste.

Neymar speelde dit seizoen tot dusver vijf competitieduels en kwam vier keer tot scoren. Alleen in de verloren thuiswedstrijd tegen Reims (0-2) van eind september wist hij het net niet te vinden.

