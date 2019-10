Paulo Bento, de bondscoach van Zuid-Korea, is op zijn hoede voor het elftal van Noord-Korea. De twee landen staan dinsdag voor het eerst deze eeuw tegenover elkaar in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang.

Zuid-Korea gaat bij het buurland op bezoek in de tweede ronde van de Aziatische kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar. Als gevolg van de moeizame relatie tussen de buurlanden, werd de laatste onderlinge confrontatie in Noord-Korea in 1990 afgewerkt.

"We hebben onze spelers goed voorbereid op dit duel en de sfeer in de groep is geweldig", zei Bento maandag in aanloop naar het duel. "Ook hebben we een fitte selectie. Het belangrijkst is dat alle spelers gezond zijn als we vertrekken."

"Noord-Korea is een fysiek en agressief team. Ze zijn vooral gevaarlijk in de counter. Maar Noord-Korea heeft ook kwetsbaarheden, en die kunnen wij uitbuiten", aldus de Portugees, die zich vanwege de spanningen tussen de landen in de Chinese hoofdstad Peking op het duel voorbereidt met zijn ploeg.

In december 2017 speelden de Korea's voor het laatst tegen elkaar. (Foto: Getty Images)

Historisch duel in Pyongyang niet op tv

De kwalificatiewedstrijd zal voor fans in Zuid-Korea niet makkelijk te volgen zijn; het duel in Pyongyang wordt namelijk niet uitgezonden. De Zuid-Koreaanse fans mogen ook de grens niet over en kunnen dus niet in het stadion aanwezig zijn.

Op 12 december 2017 kwamen Zuid-Korea en Noord-Korea elkaar voor het laatst tegen, destijds op het Oost-Aziatisch kampioenschap. Dat duel eindigde in een 0-1-overwinning voor Zuid-Korea en werd afgewerkt in het Japanse Tokio.

Zuid-Korea en Noord-Korea zijn goed begonnen aan de tweede ronde van de Aziatische WK-kwalificatiereeks. Beide landen wonnen de eerste twee duels in groep H. De historische confrontatie begint dinsdag om 10.30 uur (Nederlandse tijd).