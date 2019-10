Memphis Depay en Kenny Tete krijgen Rudi Garcia als nieuwe trainer bij Olympique Lyon. De 55-jarige Fransman is de opvolger van de vorige week ontslagen Sylvinho.

Garcia zat zonder club. Hij was van 2016 tot afgelopen zomer de eindverantwoordelijke bij Olympique Marseille. Daar besloot hij aan het einde van vorig seizoen op te stappen, hoewel hij enkele maanden daarvoor nog zijn contract had verlengd.

"We hebben voor Rudi Garcia gekozen omdat hij een vechter is en net als wij de ambitie heeft om titels te winnen en goed te presteren op Europees niveau. Hij is een ervaren coach, die ook al prijzen heeft gewonnen", zegt sportief directeur Juninho.

"Gedurende meerdere gesprekken voelde ik echt een voetbalconnectie met hem. We spraken dezelfde taal wat betreft tactieken en manier van spelen. Hij streeft aanvallend voetbal na en kan aan de verwachtingen van onze fans voldoen."

Garcia beleefde zijn hoogtepunt bij Lille

Garcia was in het verleden ook werkzaam bij AS Roma (2013-2016), Lille OSC (2009-2013), Le Mans (2007/2008), Dijon (2002-2007) en Saint-Étienne (2001/2012). Hij beleefde zijn hoogtepunt bij Lille, met winst van de Ligue 1 en Coupe de France in het seizoen 2010/2011.

Lyon staat er beroerd voor in de Ligue 1. De ploeg begon met twee zeges op rij nog wel goed aan de competitie, maar kwam in de daaropvolgende zeven wedstrijden niet tot winst, met als gevolg een schamele veertiende plaats op de ranglijst.

'L'OL' staat er wel goed voor in de groepsfase van de Champions League. Het team haalde vier punten uit de eerste twee wedstrijden en gaat daarmee samen met FC Zenit aan kop in poule H.

Memphis was onder leiding van Sylvinho vrijwel constant verzekerd van een basisplaats, terwijl Tete vaak genoegen moest nemen met een plek op de reservebank en moest hopen op een invalbeurt.