Een dag na de belangrijke 1-2-zege van het Nederlands elftal op Wit-Rusland in de EK-kwalificatie zijn de Nederlandse media verdeeld over de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Hoewel een EK-ticket dichtbij is, kan het spel volgens de pers nog veel beter.

De Telegraaf vindt dat Koeman niet te lang moet wachten met doorselecteren. "Het team moet groeien, wil het over acht maanden een goed figuur slaan op het EK. Na het bereiken van de finale van de Nations League is ontwikkeling vereist, want anders kan het Nederlands elftal onmogelijk zo ver reiken als afgelopen zomer in Portugal", schrijft de krant.

"De concurrenten zitten niet stil en waartoe het vasthouden aan oude waarden kan leiden, heeft iedereen na het zilver op het WK 2010 en het brons op het WK 2014 kunnen zien. Bondscoach Bert van Marwijk werd op het EK 2012 roemloos met drie nederlagen naar huis gestuurd en na het kunstje van Louis van Gaal in Brazilië ontbrak Oranje op het daaropvolgende EK 2016 en WK 2018."

Het AD is kritisch op het middenveld met Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Donny van de Beek. "De tweede helft was ondermaats. Er gebeurde nu precies hetzelfde als in de heenwedstrijd van maart dit jaar. De Wit-Russen mochten ineens vier, vijf keer kort na elkaar het middenveld oversteken", is er te lezen.

"En niet met een lange bal en dan heel hard rennen, maar dribbelend. 30, soms 40 meter en niemand die ze tegenhield. Frenkie de Jong liep wel met zijn armen te gebaren, maar ook hij was gewoon te laks. Twee keer liep het eerst nog goed af, uit de derde aanval viel indirect de 1-2."

Georginio Wijnaldum zorgde met een prachtige knal voor 0-2 in Minsk. (Foto: Pro Shots)

'Iedereen kan het verschil maken'

Volgens Trouw is het Nederlands elftal beter tegen sterke ploegen en heeft de ploeg van bondscoach Koeman moeite om het spel te maken tegen kleinere voetballanden.

"Veel beter dan tegen Noord-Ierland was het vaak slordige veldspel in de eerste helft tegen Wit-Rusland al niet eens. Dit was opnieuw iets anders dan een wedstrijd als vorige maand tegen Duitsland (2-4). Dan kan Oranje gaandeweg counteren, met spelers die daar sterk in zijn. Dan kan het er mooi uitzien."

De Volkskrant is iets positiever en zag dat het Nederlands elftal ook zonder de belangrijke Memphis Depay kon winnen. "Het nieuwe zelfbewustzijn van Oranje is niet altijd zichtbaar tijdens de soms grillige EK-kwalificatie. De kracht van deze ploeg is dat iedereen het verschil kan maken", is de conclusie.

"De geblesseerd in Nederland achtergebleven Depay staat garant voor doelpunten. Hij werd het gezicht van de wederopstanding met liefst zestien goals en veertien assists in zijn laatste 26 interlands. Maar als Depay niet inzetbaar is, staat bij Oranje een andere schutter op."

Oranje heeft net als Duitsland vijftien punten in groep C. Nummer drie Noord-Ierland heeft drie punten minder. Volgende maand volstaat een gelijkspel in Noord-Ierland voor plaatsing voor het EK.

