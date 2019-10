Georginio Wijnaldum was zondag kritisch op het Nederlands elftal na de 1-2-zege op Wit-Rusland in de EK-kwalificatie, al was de matchwinner wel blij met zijn twee goals en het goede resultaat.

Wijnaldum zette Oranje in de 32e minuut op voorsprong met een mooie kopbal, maar het was vooral zijn tweede treffer die tot de verbeelding sprak. De 28-jarige middenvelder joeg de bal van een meter of 25 meter in de kruising.

"Hij zat er lekker in", zei Wijnaldum met een glimlach bij de NOS. "Dit was veruit mijn mooiste goal in Oranje."

De geboren Rotterdammer, die onder Ronald Koeman zeven keer gescoord heeft in zestien interlands, bezorgde het Nederlands elftal zo de drie punten op een moeilijke avond in Minsk. Oranje had het, zeker in de tweede helft, lastig tegen het stugge Wit-Rusland, de nummer 82 van de FIFA-ranking.

"We kunnen veel beter, dat hebben we al laten zien", aldus Wijnaldum. "We waren niet vast in ons positiespel, waardoor we veel de bal verloren. Dat was donderdag tegen Noord-Ierland (moeizame 3-1-zege, red.) ook al het geval. Maar toch stonden we bij rust met 0-2 voor."

Oranje en Georginio Wijnaldum vieren de 0-1. (Foto: Pro Shots)

'We dachten er te gemakkelijk over'

In de 54e minuut kwam Wit-Rusland via een treffer van Stanislav Dragun terug tot 1-2 en dat was het begin van een moeizame en matige tweede helft van Oranje. "Het is heel frustrerend hoe we die goal weggeven", baalde Wijnaldum. "We dachten er zeker in de tweede helft te gemakkelijk over."

"Het is moeilijk te zeggen hoe dat komt. Maar we stonden met 0-2 voor tegen een team dat minder is dan de teams die we de laatste tijd getroffen hebben. Gelukkig winnen we de wedstrijd wel."

Door de zege heeft het Nederlands elftal volgende maand in de uitwedstrijd tegen Noord-Ierland genoeg aan een gelijkspel om zich te kwalificeren voor het EK van volgend jaar. "We zijn blij dat we zo dicht bij het EK zijn, maar we zijn ook kritisch", zei Wijnaldum. "Er zit namelijk nog rek in, en we willen beter worden."

"De grote les van vandaag is dat we altijd geconcentreerd moeten blijven. Maar dat komt wel goed. Het positieve van deze week is dat we zes punten hebben gepakt. We hebben ook tijden gehad bij Oranje dat we slecht speelden en vervolgens wedstrijden verloren."

Nederland gaat op 16 november op bezoek bij Noord-Ierland. Drie dagen later is het thuisduel met Estland de laatste wedstrijd in de groepsfase van de EK-kwalificatie.

Stand groep C 1. Nederland: 6-15 (19-7)

2. Duitsland: 6-15 (20-6)

3. Noord-Ierland: 6-12 (8-7)

4. Wit-Rusland: 7-4 (4-12)

5. Estland: 7-1 (2-21)

Bekijk de uitslagen en standen in de EK-kwalificatie