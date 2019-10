Bondscoach Ronald Koeman is niet bepaald tevreden met het spel van het Nederlands elftal in de tweede helft van het EK-kwalificatieduel met Wit-Rusland. Oranje won weliswaar met 1-2 in Minsk, maar had het niet makkelijk.

"In de tweede helft hebben we tot aan de kans van Donyell Malen niets meer gecreëerd", concludeerde Koeman bij de NOS na afloop van de wedstrijd. "Dat had gedeeltelijk te maken met gemakzucht."

Oranje stond bij rust door twee doelpunten van Georginio Wijnaldum met 0-2 voor in Minsk. In de tweede helft maakte Stanislav Dragun al snel de aansluitingstreffer. Mede door slordig spel van Nederland kregen de Wit-Russen kansen op meer, maar een punt zat er niet in voor de thuisploeg.

"Het werd allemaal wat makkelijker en we leden slordig balverlies op het middenveld, waaruit ook de goal voortkwam. Daarna maakten we de derde niet, maar werden zij ook niet meer gevaarlijk."

Stanislav Dragun maakte kort na rust de aansluitingstreffer voor Wit-Rusland. (Foto: Pro Shots)

'Misschien denken we dat Virgil alles kan'

Vroeg in de tweede helft moest Virgil van Dijk bij een voorzet van Denis Polyakov kiezen tussen twee Wit-Russen, waardoor Dragun kon profiteren en de 1-2 binnen kopte. Koeman vond dat het tegendoelpunt niet aan de verdediger van Liverpool te wijten was.

"Misschien denken we dat Virgil alles kan, maar dat kan niet altijd. Frenkie (de Jong, red.) had iets meer centraal moeten staan, maar Daley (Blind, red.) had ook meer naar binnen moeten knijpen. Die stond aan de buitenkant te dekken."

"Dit was een situatie waar we te makkelijk mee omgingen en dat kan niet", vervolgde hij. "Natuurlijk konden er in balbezit dingen beter, maar het had eigenlijk gespeeld moeten zijn."

Georginio Wijnaldum was tweemaal trefzeker namens Oranje. (Foto: Pro Shots)

'In de eerste helft hebben we goed gespeeld'

Ondanks dat Koeman niet echt te spreken was over het tegendoelpunt en het spel in de tweede helft, was hij wel positief over de eerste helft en de resultaten in de laatste twee wedstrijden. Afgelopen donderdag was zijn ploeg in Rotterdam met 3-1 te sterk voor Noord-Ierland.

"In de eerste helft hebben we het goed gedaan. We maakten goede goals en gaven weinig weg. Er zijn altijd verbeterpunten, maar we hebben in deze periode wederom zes punten gehaald."

Oranje blijft met vijftien punten uit zes wedstrijden koploper in groep C. Komende maand volgen de laatste twee groepswedstrijden tegen Noord-Ierland (uit) en Estland (thuis). Een gelijkspel bij de Noord-Ieren volstaat voor plaatsing voor het EK.

