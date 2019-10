Virgil van Dijk is blij dat het Nederlands elftal door een 1-2-zege zondag op Wit-Rusland bijna zeker is van een EK-ticket, maar de aanvoerder was allesbehalve tevreden over het spel van Oranje in de tweede helft.

"Na rust was het van onze kant niet best. En dat is nog zacht uitgedrukt", zei Van Dijk in een eerste reactie bij de NOS. "We verloren veel ballen op het middenveld, waardoor zij konden counteren. We maakten het onszelf moeilijk, dus we moeten met z'n allen goed in de spiegel kijken. Het moet beter."

Oranje stond bij rust door twee goals van Georginio Wijnaldum op een geruststellende 0-2 voorsprong in Minsk. De ploeg van Ronald Koeman speelde niet groots, maar kwam amper in de problemen op het matige veld van het Dynamo Stadion.

In de tweede helft kwamen die problemen er wel en maakte Stanislav Dragun al snel de aansluitingstreffer. De Wit-Russen kregen - mede door slordig spel van Nederland - kansen op meer, maar een punt zat er niet in voor de thuisploeg.

"De eerste helft was goed, er was veel beweging en blij vlagen speelden we prima", aldus Van Dijk. "De tweede helft was niet goed genoeg, dus dat gaan we zeker analyseren. Maar goed, we zijn dicht bij het EK en dat is het allerbelangrijkste."

Stand groep C 1. Nederland: 6-15 (19-7)

2. Duitsland: 6-15 (20-6)

3. Noord-Ierland: 6-12 (8-7)

4. Wit-Rusland: 7-4 (4-12)

5. Estland: 7-1 (2-21)

'We moeten het volgende maand afmaken'

Door de zege op Wit-Rusland komt Nederland op vijftien punten uit zes duels, drie meer dan nummer drie Noord-Ierland.

Met volgende maand nog een uitduel met de Noord-Ieren (16 november) en een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Estland (19 november) op het programma, staat Oranje met anderhalf been op het EK.

"We zijn er nu wel heel dichtbij", erkende Van Dijk. "We willen naar dat EK, heel Nederland snakt ernaar en wij als spelers ook. Volgende maand moeten we het afmaken."