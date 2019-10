Het Nederlands elftal heeft zondag door een moeizame zege in Wit-Rusland weer een grote stap gezet richting het EK van 2020. De ploeg van Ronald Koeman won door twee goals van Georginio Wijnaldum met 1-2 in Minsk.

Wijnaldum zette Oranje in het laatste kwartier van de eerste helft op 0-2, waarbij vooral zijn tweede doelpunt erg mooi was. Stanislav Dragun maakte vlak na rust de aansluitingstreffer voor de Wit-Russen.

Het Nederlands elftal had het net als donderdag tegen Noord-Ierland (3-1-zege) niet makkelijk, maar leed wederom geen puntenverlies.

Oranje blijft met vijftien punten uit zes wedstrijden koploper in groep C. Duitsland won later op zondagavond met 0-3 bij hekkensluiter Estland en heeft evenveel punten als Nederland, maar blijft tweede vanwege een slechter onderling resultaat. Noord-Ierland staat derde met twaalf punten uit zes duels.

Duitsland kwam in Estland al na een klein kwartier met tien man te staan door een rode kaart voor Emre Can. Pas na rust stelde 'Die Mannschaft' de drie punten veilig met twee goals van Ilkay Gündogan en een treffer van Timo Werner.

De nummer één en twee uit de poule plaatsen zich voor het EK van volgend jaar. Het Nederlands elftal speelt volgende maand zijn laatste twee groepswedstrijden tegen Noord-Ierland (uit) en Estland (thuis). Een gelijkspel bij de Noord-Ieren volstaat voor plaatsing voor het EK.

De Wit-Russische keeper Aleksandr Gutor is kansloos op de knal van Georginio Wijnaldum: 0-2. (Foto: Pro Shots)

Oranje met vier andere spelers in de basis

Koeman voerde tegen zijn gewoonte in liefst vier wijzigingen door in zijn basiselftal. Donyell Malen stond in de spits in plaats van de geblesseerde Memphis Depay, terwijl Donny van de Beek, Joël Veltman en Quincy Promes de vervangers waren van Marten de Roon, Denzel Dumfries en Ryan Babel.

De Nederlandse bondscoach hoopte zo op meer voetbal in zijn elftal dan in de moeizame wedstrijd tegen de stugge Noord-Ieren, maar Oranje had in de eerste helft in het Dynamo Stadion ook moeite om door de Wit-Russische muur te komen.

De eerste echte kans voor het Nederlands elftal kwam pas in de twintigste minuut, toen Van de Beek de bal na een pass van Veltman op het dak van het doel lobde. De beste mogelijkheid in het eerste half uur was zelfs voor de counterende thuisploeg. Dzyanis Laptsew kon na een counter van dichtbij binnen schieten, maar zijn inzet werd geblokt door een uiterste krachtsinspanning van de wat ongelukkig spelende Matthijs de Ligt.

In de 32e minuut was het toch Oranje dat op voorsprong kwam. Promes gaf van binnen het strafschopgebied een prima voorzet op Wijnaldum, die wegliep uit de rug van zijn tegenstander en knap de 0-1 in het doel kopte.

De tweede goal van Wijnaldum was nog een stuk fraaier. De middenvelder besloot vlak voor rust om maar eens uit te halen vanaf een meter of 25 en de bal eindigde strak in de verre kruising. Het was de 15e goal in 61 interlands voor Wijnaldum en de 7e treffer in zijn laatste 11 duels voor Oranje.

Stanislav Dragun maakt de aansluitingstreffer namens Wit-Rusland. (Foto: Pro Shots)

Wit-Rusland komt vlak na rust op 1-2

Wit-Rusland, dat in de eerste helft maar 22 procent van het balbezit had, tilde de ruststand nog bijna naar 1-2, maar een knal van Evgeni Yablonski vloog net naast de kruising.

De tweede helft begon slecht voor het Nederlands elftal. Eerst kon Igor Stasevich bijna vanaf de aftrap uithalen, maar zijn schot ging nog een meter naast. In de 54e minuut was het wel raak voor de thuisploeg. Virgil van Dijk moest bij een voorzet van Denis Polyakov kiezen tussen twee Wit-Russen en Dragun profiteerde door de 1-2 binnen te koppen.

Defensief en in de opbouw bleef het bij tijd en wijlen zeer matig bij Oranje, waardoor Wit-Rusland geloof hield in een stunt. Halverwege de tweede helft probeerde Dragun het met een volley, die maar net naast ging.

Koeman bracht vervolgens Luuk de Jong en De Roon voor Promes en Van de Beek, in de hoop op meer controle. Dat lukte deels, want Oranje kreeg weer wat meer kansen. Malen had in de 79e minuut de 1-3 moeten maken, maar de spits van PSV stuitte na knap voorbereidend werk van Wijnaldum van dichtbij op keeper Aleksandr Gutor.

Wijnaldum wist vlak voor tijd een kans om zijn hattrick te voltooien ook niet te benutten, maar Wit-Rusland had niet meer de energie om te profiteren van die missers.

Stand groep C 1. Nederland: 6-15 (19-7)

2. Duitsland: 6-15 (20-6)

3. Noord-Ierland: 6-12 (8-7)

4. Wit-Rusland: 7-4 (4-12)

5. Estland: 7-1 (2-21)

