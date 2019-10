Rusland heeft zich zondag als derde land geplaatst voor het EK van volgend jaar. De ploeg van bondscoach Stanislav Cherchesov stelde het ticket veilig via een 0-5-zege op Cyprus. Eerder op de dag bleef België bij Kazachstan zonder puntenverlies: 0-2.

Rusland, dat aan een punt tegen Cyprus al genoeg had om zich te kwalificeren, won in Nicosia dankzij twee treffers van Denis Cheryshev en goals van Magomed Ozdoev, Artem Dzyuba en Aleksandr Golovin. De Cyprioten speelden vanaf de 28e minuut met tien man door een rode kaart voor Kostas Laifis.

Door de overwinning komen de Russen in groep I op 21 punten en kunnen ze niet meer ingehaald worden door nummer drie Cyprus, dat tien punten heeft. In dezelfde poule verzekerde België zich eerder al van EK-deelname.

'De Rode Duivels' boekten tegen Kazachstan hun achtste overwinning in de EK-kwalificatiecyclus. Michy Batshuayi opende na iets meer dan twintig minuten de score in Nur-Sultan, de Kazachse hoofdstad. Acht minuten na rust verdubbelde Thomas Meunier de marge.

De Belgen plaatsten zich donderdag dankzij een monsterzege op San Marino (9-0) al als eerste land voor het EK, dat in acht landen wordt gehouden. Italië stelde zaterdag tegen Griekenland (2-0-zege) als tweede land een ticket veilig.

In de derde wedstrijd in groep J was Schotland met 6-0 te sterk voor San Marino. John McGinn zorgde in de eerste helft voor een loepzuivere hattrick.

Michy Batshuayi en Thomas Meunier scoorden voor België in Kazachstan. (Foto: Pro Shots)

Higler keurt treffer Azerbeidzjan af

In groep E boekte Hongarije voor eigen publiek een kleine zege op Azerbeidzjan: 1-0. Mihaly Korhut kroonde zich tot matchwinner in Boedapest. In de slotfase kwam Bahlul Mustafazade tot scoren namens Azerbeidzjan, maar scheidsrechter Dennis Higler keurde die goal om onduidelijke redenen af.

Door de overwinning namen de Hongaren met twaalf punten uit zeven wedstrijden de tweede plaats over van Slowakije. De Slowaken hebben twee punten minder, maar ook een duel minder gespeeld.

Kroatië gaat aan kop in deze poule en kan zich later op zondag bij een zege op bezoek bij Wales plaatsen voor het EK.

