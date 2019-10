Polen en Rusland hebben zich zondag gekwalificeerd voor het EK van volgend jaar. De Polen wonnen met 2-0 van Noord-Macedonië en de Russen haalden met 0-5 uit op Cyprus. Kroatië kwam op bezoek bij Wales niet verder dan 1-1.

Polen verzekerde zich pas in het laatste kwartier tegen Noord-Macedonië van de winst. Przemyslaw Frankowski en oud-Ajacied Arek Milik waren trefzeker in Warschau.

Door de overwinning komt Polen op negentien punten in groep G en kan de ploeg niet meer worden achterhaald door nummer drie Noord-Macedonië, die tien punten heeft. Oostenrijk, dat met 0-1 won bij Slovenië, is met zestien punten de nummer twee in deze poule

Polen is het vierde land dat zich plaatst voor het EK, dat volgend jaar in acht landen wordt gehouden. Eerder op zondag verzekerde Rusland zich van deelname, zaterdag stelde Italië een ticket veilig en donderdag plaatste België zich als eerste land.

Rusland boekte op Cyprus zijn zevende overwinning op rij. (Foto: Pro Shots)

Rusland dankzij ruime zege op Cyprus naar EK

In groep I won Rusland, dat aan een punt tegen Cyprus al genoeg had om zich te kwalificeren, in Nicosia dankzij twee treffers van Denis Cheryshev en goals van Magomed Ozdoev, Artem Dzyuba en Aleksandr Golovin. De Cyprioten speelden vanaf de 28e minuut met tien man door een rode kaart voor Kostas Laifis.

Door de overwinning komen de Russen op 21 punten en kunnen ze niet meer ingehaald worden door nummer drie Cyprus, dat tien punten heeft. In dezelfde poule verzekerde België zich donderdag al van EK-deelname dankzij een monsterzege op San Marino (9-0).

'De Rode Duivels' boekten tegen Kazachstan hun achtste overwinning in de EK-kwalificatiecyclus. Michy Batshuayi opende na iets meer dan twintig minuten de score in Nur-Sultan, de Kazachse hoofdstad. Acht minuten na rust verdubbelde Thomas Meunier de marge.

In de derde wedstrijd in groep J was Schotland met 6-0 te sterk voor San Marino. John McGinn zorgde in de eerste helft voor een loepzuivere hattrick.

Michy Batshuayi en Thomas Meunier scoorden voor België in Kazachstan. (Foto: Pro Shots)

Kroatië verzuimt zich al te plaatsen

In groep E liet Kroatië de eerste kans om zich te kwalificeren voor het EK liggen. De vicewereldkampioen speelde met 1-1 gelijk bij Wales. Nikola Vlasic opende in de negende minuut de score voor de Kroaten, waarna Gareth Bale op slag van rust voor de gelijkmaker zorgde.

Door het gelijkspel staat Kroatië nu met nog één duel voor de boeg op veertien punten. De voorsprong op nummer twee Hongarije, dat eerder op zondag met 1-0 van Azerbeidzjan won, bedraagt twee punten. Slowakije (tien uit zes) en Wales (acht uit zes) zijn de nummers drie en vier in deze poule.

Scheidsrechter Dennis Higler had een hoofdrol bij de wedstrijd tussen Hongarije en Azerbeidzjan. De Nederlander keurde in de slotfase om onduidelijke redenen een treffer van Bahlul Mustafazade voor Azerbeidzjan af. Mihaly Korhut kroonde zich zodoende tot matchwinner in Boedapest.

