Neymar is zondag al vroeg geblesseerd uitgevallen in de vriendschappelijke interland van Brazilië tegen Nigeria. De aanvaller van Paris Saint-Germain moest na tien minuten de strijd staken vanwege een hamstringblessure.

De 27-jarige Neymar greep bij de oefeninterland in Singapore naar de hamstring in zijn linkerbeen en werd vervangen door Philippe Coutinho. Het is nog onduidelijk hoelang hij precies uit de roulatie is.

Een maand geleden maakte Neymar nog zijn rentree voor Paris Saint-Germain na een enkelblessure. Sindsdien speelde de Braziliaan vijf wedstrijden voor de Franse kampioen.

Afgelopen donderdag speelde Neymar in het oefenduel met Senegal (1-1) zijn honderdste interland voor Brazilië. De sterspeler kwam niet tot scoren, waardoor hij nog altijd één interlanddoelpunt minder heeft gemaakt dan Ronaldo (62 goals). Pelé is met 77 treffers recordhouder bij 'De Goddelijke Kanaries'.

Brazilië kwam tegen Nigeria, waarbij de geboren Haarlemmer William Troost-Ekong een basisplaats had, in de eerste helft op achterstand door een doelpunt van Joe Aribo. Vlak na rust tekende Casemiro voor de gelijkmaker door de rebound te benutten, nadat een kopbal van Marquinhos op de lat belandde.

Brazilië kwam op gelijke hoogte via een treffer van Casemiro. (Foto: Pro Shots)

PSG speelt vrijdag eerstvolgende wedstrijd

Door zijn hamstringblessure is het onzeker of Neymar mee kan doen in de eerstvolgende wedstrijd van Paris Saint-Germain. De Parijzenaars gaan komende vrijdag in de Ligue 1 op bezoek bij OGC Nice.

Vier dagen later komt PSG in actie in de Champions League. De ploeg van coach Thomas Tuchel speelt dan uit tegen Club Brugge.

Neymar zal als hij terugkomt in Frankrijk onderzocht worden door de artsen van PSG.