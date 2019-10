Het Nederlands elftal begint zondag met Donyell Malen, Donny van de Beek en Joël Veltman aan het EK-kwalificatieduel met Wit-Rusland. Zij nemen in Minsk de plaatsen in van Memphis Depay, Marten de Roon en Denzel Dumfries.

Malen vervangt in de punt van de aanval de geblesseerde Memphis. De aanvaller van Olympique Lyon haakte vrijdag vanwege een bovenbeenblessure af uit de selectie. Afgelopen donderdag deed Memphis tegen Noord-Ierland (3-1-zege) nog wel mee en scoorde hij twee keer.

Voor de twintigjarige Malen is het de tweede keer dat hij in de basis staat bij Oranje. De aanvaller van PSV maakte afgelopen maand in de uitwedstrijd tegen Estland (0-4-zege) zijn basisdebuut.

Op het middenveld krijgt Van de Beek de voorkeur boven Marten de Roon, die tegen Noord-Ierland nog aan de aftrap verscheen. Bijna een jaar geleden had de Ajacied in de vriendschappelijke interland tegen België (1-1) voor het laatst een basisplek bij Oranje.

Veltman wordt door Koeman op de rechtsbackpositie verkozen boven Dumfries, die tegen Noord-Ierland nog een basisplaats had. Ten opzichte van het uitduel met Wit-Rusland is ook Ryan Babel zijn basisplaats kwijt. De aanvaller wordt vervangen door Quincy Promes.

Nederland aan kop in groep C

Tegen Noord-Ierland boekte het Nederlands elftal de vierde overwinning in de EK-kwalificatiecyclus, waardoor de ploeg van Koeman de koppositie in groep C overnam van Duitsland.

Oranje heeft evenals Duitsland twaalf punten uit vijf wedstrijden, maar staat eerste vanwege een beter onderling resultaat. Nummer drie Noord-Ierland heeft eveneens twaalf punten, maar heeft ook een duel meer gespeeld dan de koploper.

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Wit-Rusland en Nederland gaat om 18.00 uur van start in Minsk en staat onder leiding van de Griekse scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos.

Opstelling Wit-Rusland: Gutor; Veretilo, Martynovich, Naumov, Polyakov; Yablonski; Kovalev, Dragun, Stasevich, Bakhar; Laptev.

Opstelling Nederland: Cillessen; Veltman, De Ligt, Van Dijk, Blind; Van de Beek, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Bergwijn, Malen, Promes.

Bekijk de standen en het programma in de EK-kwalificatie