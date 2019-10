Excelsior heeft zondag in de Keuken Kampioen Divisie een nipte 3-2-thuiszege op hekkensluiter FC Dordrecht geboekt. In Flevoland speelde Go Ahead Eagles met 1-1 gelijk bij Almere City FC.

Anass Achahbar bracht Dordrecht op voorsprong bij Excelsior, waarna de Rotterdammers via twee goals van Rai Vloet en een doelpunt van Stijn Meijer een 3-1-voorsprong namen. In de slotfase bracht Quincy Hogesteger de spanning nog even terug.

Door de overwinning bezet Excelsior met negentien punten uit tien wedstrijden de vierde plaats. De achterstand op koplopers NAC Breda en SC Cambuur bedraagt drie punten. Dordrecht staat met slechts zes punten laatste.

In Almere kwam Go Ahead halverwege de tweede helft met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Mael Corboz. Almere City profiteerde even later van de overtalsituatie via een treffer van Shayon Harrison, waarna Richard van der Venne de Deventenaren een punt bezorgde. Almere City staat nu zevende en Go Ahead achtste.

FC Volendam en FC Den Bosch speelden met 1-1 gelijk. (Foto: Pro Shots)

Volendam en Den Bosch schieten weinig op met remise

In het derde duel van zondag in de Keuken Kampioen Divisie speelden FC Volendam en FC Den Bosch in Noord-Holland met 1-1 gelijk. De thuisploeg, gecoacht door Wim Jonk, kwam halverwege de eerste helft op voorsprong dankzij een rake kopbal van Nick Runderkamp. Halverwege de tweede helft maakte Den Bosch via Ryan Trotman gelijk.

Met de remise schiet zowel Volendam als Den Bosch weinig op. De Noord-Hollanders nemen de elfde plek in op de ranglijst en Den Bosch staat één plek lager.

Omdat Jong Oranje vrijdag het EK-kwalificatieduel met Portugal (4-2-zege) speelde, komen dit weekend niet alle clubs in actie in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdagavond verzuimde SC Cambuur in elk geval voor even de koppositie over te nemen van NAC Breda. De Friezen bleven op bezoek bij MVV Maastricht steken op een doelpuntloos gelijkspel: 0-0.

