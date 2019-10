Willem van Hanegem heeft zondag hard uitgehaald naar het bestuur van Feyenoord. Het clubicoon vindt dat er al jaren niets klopt van het beleid bij de club.

"Toen Jan de Jong in 2017 kwam (de algemeen directeur die deze zomer vertrok, red.), hadden ze schoon schip moeten maken door een heleboel van die koekenbakkers uit het bestuur te gooien", zei Van Hanegem bij het FOX Sports-programma Goedemorgen Eredivisie.

"De mensen die er nu zitten, willen allemaal graag blijven zitten. Ik was bij de reünie, waar ik door Sjaak Troost (de interim-technisch directeur, die al lid van de raad van commissarissen was, red.) op mijn schouder werd getikt."

"Hij zei: 'Ik ga je bellen.' Maar hij moet nu nóg bellen. Als je dat toch niet doet, ga dan niet zo spastisch zitten doen. Hij hoeft mij helemaal niet te bellen. Ik weet zelf wel of het goed of slecht is."

Eind september werd commercieel directeur Mark Koevermans op interim-basis aangesteld als opvolger van de vertrokken De Jong. Feyenoord blijft zoeken naar een permanente algemeen én technisch directeur.

'Botteghin enige Braziliaan die niet kan voetballen'

Van Hanegem snapt er verder niets van dat verdediger Marcos Senesi, de enige grote zomeraankoop van Feyenoord, nog niet speelt. Er werd ruim 7 miljoen euro voor de Argentijn betaald.

"De mensen die Jaap Stam begeleiden, hebben Senesi gehaald. Ze zullen hem niet een koekenbakker in zijn maag hebben gesplitst. Argentijnen zijn doorgaans goede verdedigers", aldus 'De Kromme'.

"Eric Botteghin is een heel aardige jongen, maar hij is de enige Braziliaan in de wereld die niet kan voetballen."

Feyenoord heeft het financieel al jaren niet breed en zit ook sportief in een moeilijke fase. De ploeg van trainer Stam, die deze zomer Giovanni van Bronckhorst opvolgde, staat na negen speelrondes slechts negende in de Eredivisie.

