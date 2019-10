Marcel Keizer gaat opnieuw aan de slag bij Al Jazira. De coach heeft zondag een tweejarig contract ondertekend bij de club uit de Verenigde Arabische Emiraten.

De vijftigjarige Keizer was vorig seizoen ook al trainer bij de club, waarna hij na vijf maanden overstapte naar Sporting CP. Bij de Portugese topclub werd hij begin dit seizoen ontslagen na een moeizame start van het seizoen.

De oud-coach van onder meer Ajax is bij Al Jazira de opvolger van landgenoot Jurgen Streppel. Die werd eerder deze week ontslagen.

"We zijn bijzonder blij dat Marcel terugkeert bij Al Jazira", meldt voorzitter Ayed Mabkhout Al Hajeri van de club. "Hij is een coach van wereldklasse en zijn ervaring in de lokale competitie zal ons goed van pas komen."

Ook Keizer kijkt uit naar zijn hernieuwde samenwerking in de Emiraten. "Ik heb er zin in en we zullen er alles aan doen om de fans met plezier te laten kijken naar onze wedstrijden in alle competities."

Al Jazira is het seizoen in de Arabian Gulf League moeizaam begonnen. In de eerste drie duels werden vier punten gepakt, waardoor de formatie zevende staat.