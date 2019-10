Het Nederlands elftal kan zondag op bezoek bij Wit-Rusland voor het eerst in lange tijd vier competitieve wedstrijden achter elkaar winnen. In 2014 werd voor het laatst zo'n sterke serie neergezet.

Tussen september 2013 en juni 2014 werden onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal zelfs zeven wedstrijden op rij gewonnen. De reeks begon in de WK-kwalificatie met een 0-2-zege op Andorra, waarna ook Hongarije (8-1) en Turkije (0-2) werden verslagen.

Op het WK zette de sterke serie zich voort met overwinningen op Spanje (5-1), Australië (3-2) en Chili (2-0) in de groepsfase en een 2-1-zege op Mexico in de achtste finales. In de kwartfinales werd ook Costa Rica geklopt, al gebeurde dat pas na strafschoppen nadat de wedstrijd in een gelijkspel was geëindigd.

Het huidige Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman staat op een reeks van drie overwinningen. In de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar werd het 2-4 tegen Duitsland, 0-4 in Estland en 3-1 tegen Noord-Ierland.

In de jacht op de vierde zege moet Oranje het wel stellen zonder Memphis Depay en dat is een aderlating, want de aanvaller was bij 21 van de laatste 36 goals betrokken (elf goals, tien assists). In zijn zeven interlands van dit jaar leverde hij zes doelpunten en acht assists.

Het Dinamo Stadion in Minsk. (Foto: Pro Shots)

Wit-Russen sterk in Minsk

De ploeg van Koeman is wel gewaarschuwd voor Wit-Rusland, dat in 1995 en 2007 al eens te sterk was voor Oranje en in het Dinamo Stadion in Minsk al zes wedstrijden op rij ongeslagen is met vier zeges en twee gelijke spelen.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat er de laatste jaren ook vaak in Borisov werd gespeeld en dat de reeks in Minsk ook wedstrijden tegen kleine voetballanden als Luxemburg en San Marino bevat.

Bij een overwinning op de Wit-Russen zet Nederland, dat na de zege van donderdag op Noord-Ierland de eerste plek in groep C veroverde, een nieuwe stap naar EK-deelname.

Wit-Rusland-Nederland begint zondag om 18.00 uur. Later op de avond, om 20.45 uur, is de aftrap bij het groepsduel tussen Estland en Duitsland.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de EK-kwalificatie