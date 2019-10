De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini denkt dat zijn ploeg weleens hoge ogen kan gooien op het EK van volgend jaar. De 'Azzurri' plaatsten zich zaterdag dankzij een 2-0-zege op Griekenland voor het eindtoernooi.

Italië was er vorig jaar - net als Oranje - niet bij op het WK. De ploeg ging in de play-offs ten onder tegen Zweden. Sindsdien is er veel veranderd, constateerde Mancini.

"Ik heb geprobeerd de spelers weer in zichzelf te laten geloven, nadat iedereen had gezegd dat Italië te weinig spelers van kwaliteit heeft", meldde de bondscoach zaterdag op de persconferentie.

"Soms is een beetje geduld alles wat je nodig hebt. We hebben misschien geen spelers van wereldklasse, maar we hebben een team dat strijdt, goed voetbalt en nog ruimte heeft om beter te worden."

Mancini waarschuwt de concurrentie dan ook vast. "We hebben nog een jaar de tijd om ons voor te bereiden en ik denk dat we niet ver van de Europese topteams af zitten. Het maakt me trots dat we nu al zo ver zijn, want de situatie was niet best toen ik hier kwam."

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini heeft de 'Azzurri' weer aan het voetballen gekregen. (Foto: Pro Shots)

'Buffon en De Rossi nog opties'

Italië trof zaterdag met Griekenland, getraind door John van 't Schip, een tegenstander die geen behoefte had aan aanvallend spelen. "Dat maakte het lastig, maar we zijn geduldig gebleven en daar zijn we voor beloond in de tweede helft", constateerde de Italiaan.

Jorginho - uit een strafschop - en Federico Bernardeschi waren verantwoordelijk voor de treffers, waardoor Italië nog altijd foutloos is in de EK-kwalificatie. Dat biedt Mancini de kans om wat onbekendere spelers de kans te geven in de komende duels.

"Spelers als Sandro Tonali, Gaetano Castrovilli en Giovanni Di Lorenzo zouden hun debuut kunnen maken, maar ik kan ze niet allemaal tegelijk oproepen", merkte Mancini op. "Gianluigi Buffon en Daniele De Rossi zijn ook opties. Zij zijn de laatste nog actieve spelers van het WK van 2006. Dat zou leuk zijn."

