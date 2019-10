Roland Alberg heeft Roda JC zaterdag in de Keuken Kampioen Divisie met een hattrick aan een 4-0-thuiszege op Helmond Sport geholpen. Eerder op de avond verspeelde TOP Oss voor eigen publiek tot twee keer toe een voorsprong tegen Telstar: 2-2.

Alberg opende na een kwartier de score voor Roda tegen Helmond Sport. Na rust was de aanvaller in een tijdsbestek van drie minuten nog twee keer trefzeker in het Parkstad Limburg Stadion en in de slotfase bepaalde Jordy Croux de eindstand.

Door de derde overwinning van het seizoen klimt het geplaagde Roda, dat uiterlijk 28 oktober een bankgarantie van 906.000 euro paraat moet hebben, met twaalf punten uit tien wedstrijden naar de tiende plaats. Helmond Sport staat met negen punten vijftiende.

TOP Oss leidde tegen Telstar eerst door een eigen doelpunt van Shaquill Sno (1-0) en daarna door een treffer van Philippe Rommens (2-1), maar de bezoekers kwamen steeds terug door goals van Reda Kharchouch (1-1 en 2-2).

Bij TOP Oss werd doelman Ronald Koeman junior, de zoon van bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal, gepasseerd. Hij moest onder de lat zijn plek afstaan aan Damien Perquis. Door het gelijkspel staat Telstar elfde en TOP zestiende.

TOP Oss en Telstar hielden elkaar in evenwicht. (Foto: Pro Shots)

Niet alle clubs in actie door interland Jong Oranje

Omdat Jong Oranje vrijdag het EK-kwalificatieduel met Portugal (4-2-zege) speelde, komen dit weekend niet alle clubs in actie in de Keuken Kampioen Divisie. Zondag worden FC Volendam-FC Den Bosch (12.15 uur), Excelsior-FC Dordrecht en Almere City-Go Ahead Eagles (beide 14.30 uur) nog gespeeld.

Vrijdagavond verzuimde SC Cambuur in elk geval voor even de koppositie over te nemen van NAC Breda. De Friezen bleven op bezoek bij MVV Maastricht steken op een doelpuntloos gelijkspel: 0-0.

