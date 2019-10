Italië heeft zich zaterdag als tweede land gekwalificeerd voor het EK van volgend jaar. 'La Squadra Azzurra' verzekerde zich van deelname via een 2-0-thuiszege op Griekenland. Spanje plaatste zich bij Noorwegen door een late strafschop nog niet: 1-1.

Jorginho opende na ruim een uur spelen uit een penalty de score voor Italië tegen het Griekenland van bondscoach John van 't Schip. Federico Bernardeschi verdubbelde twaalf minuten voor tijd de marge. AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos maakte zijn debuut bij de Grieken.

Eerder plaatste alleen België zich voor het EK, dat in twaalf landen (waaronder Nederland) wordt gehouden. 'De Rode Duivels' stelden het ticket veilig door donderdag met 9-0 uit te halen tegen San Marino.

Door de overwinning kan Italië met 21 punten uit zeven wedstrijden niet meer achterhaald worden door nummer drie Armenië in groep J. Het verschil met Armenië, dat zich blameerde met een 1-1-gelijkspel bij Liechtenstein, is elf punten.

Finland is met twaalf punten de nummer twee in deze poule. De Finnen verloren eerder op zaterdagavond met 4-1 bij Bosnië en Herzegovina. Izet Hajrovic, Miralem Pjanic (twee keer, waaronder een strafschop) en Armin Hodzic kwamen tot scoren voor de Bosniërs, die met tien punten vierde staan.

Spanje verzuimde zich in Noorwegen al te plaatsen voor het EK. (Foto: Pro Shots)

Spanje geeft zege uit handen in Noorwegen

In groep F kwam Spanje vlak na rust op voorsprong bij Noorwegen. De ploeg van bondscoach Robert Moreno leek op weg naar de zege in Oslo, maar diep in blessuretijd kregen de Noren een penalty. Omar Elabdellaoui werd getorpedeerd door doelman Kepa Arrizabalaga, waarna Joshua King het buitenkansje benutte.

Bij een overwinning was Spanje wel zeker geweest van EK-deelname. De wereldkampioen van 2010 heeft vijf punten voorsprong op nummer twee Zweden en zes op nummer drie Roemenië. Die twee landen spelen in november nog tegen elkaar.

Zweden boekte een simpele overwinning op Malta: 0-4. Sebastian Larsson vond twee keer het doel voor de Scandinaviërs en Marcus Danielsson en Andrei Agius (eigen doelpunt) maakten de andere goals.

Eerder op de avond rekende Roemenië met de nodige moeite af met het nietige Faeröer: 0-3. George Puscas, Alexandru Mitrita en Cladiu Keseru scoorden pas in het laatste kwartier. Ajacied Razvan Marin zat de hele wedstrijd op de bank bij de Roemenen.

Yussuf Poulsen kroonde zich tot matchwinner bij Denemarken-Zwitserland. (Foto: Pro Shots)

Denemarken klopt concurrent Zwitserland

In groep D deed Denemarken uitstekende zaken. Het elftal van bondscoach Age Hareide won in Kopenhagen in de slotfase met 1-0 van directe concurrent Zwitserland. Yussuf Poulsen kroonde zich op aangeven van Christian Eriksen tot matchwinner.

Ierland verzuimde eerder op zaterdag een goede stap te zetten naar het EK van volgend jaar. De Ieren kwamen in Tbilisi niet verder dan een teleurstellend doelpuntloos gelijkspel tegen Georgië: 0-0.

Denemarken gaat daardoor nu aan kop met twaalf punten uit zes wedstrijden, gevolgd door Ierland (eveneens twaalf uit zes) en Zwitserland (acht uit vijf).

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de EK-kwalificatie