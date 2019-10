Bondscoach Ronald Koeman hoopt dat het Nederlands elftal heeft geleerd van de moeizame wedstrijd donderdag tegen Noord-Ierland (3-1-zege). Hij houdt er rekening mee dat Oranje zondag met Wit-Rusland een tegenstander krijgt die de tactiek probeert te kopiëren.

"Zij kijken misschien ook naar hoe Noord-Ierland het gedaan heeft en naar de wijze waarop. Als dat zo is, moeten wij een betere oplossing hebben en sneller spelen. Maar we moeten ook geduldig blijven, want dat blijft nog steeds een kwaliteit van ons", zei Koeman zaterdag op zijn persconferentie in Minsk.

"We kwamen tegen Noord-Ierland niet tot ons gebruikelijke voetbal en het creëren van kansen. Het lag aan het baltempo en we wisten steeds de weg naar de vrije man niet goed te vinden. Daar moeten we beter mee omgaan, ook met de rol van Frenkie de Jong. Dus daar hebben we over gesproken."

Nederland kwam goed weg tegen Noord-Ierland. De ploeg van Koeman keek een kwartier voor tijd tegen een verrassende 0-1-achterstand aan en maakte pas in de blessuretijd van de tweede helft de bevrijdende 2-1 en de 3-1, waarmee een grote stap werd gezet naar het EK van volgend jaar.

De spelers van het Nederlands elftal strekken de benen. (Foto: Pro Shots)

Nederland tegen Wit-Rusland zonder Memphis

Nederland moet het tegen Wit-Rusland stellen zonder Memphis Depay, die tegen Noord-Ierland verantwoordelijk was voor de 1-1 en de 3-1, maar ook een bovenbeenblessure opliep.

"Het is een fikse streep door de rekening dat Memphis er niet bij is. Niet alleen vanwege zijn rendement, maar ook door zijn spel. Aan de andere kant hebben we veel goede aanvallers die zich ontwikkelen", aldus Koeman.

"Ik heb niet overwogen om een vervanger op te roepen voor Memphis. We hadden immers al een extra aanvaller geselecteerd. Normaal gesproken zitten er vijf aanvallers in de selectie, maar dit keer zes."

Het ligt voor de hand dat de in vorm verkerende Donyell Malen de vervanger is van Memphis in de spits tegen Wit-Rusland, maar Koeman gaf alleen te kennen dat Malen "een van de vervangers zou kunnen zijn".

Ronald Koeman on overleg met zijn assistenten Kees van Wonderen en Dwight Lodeweges. (Foto: Pro Shots)

Nederland en Wit-Rusland trainen niet in stadion

Zowel Nederland als Wit-Rusland trainde zaterdag niet in het Dinamo Stadion. Beide landen werkten een oefensessie af op het veld naast de thuishaven van FK Minsk om zo de door de vele regenval geteisterde grasmat in het stadion te sparen.

"Het viel mij persoonlijk niet tegen hoe het veld eruit ziet. Er zitten weliswaar heel slechte stukken bij, maar dat mag geen excuus zijn na de wedstrijd. Ook hierop moeten wij gewoon winnen van Wit-Rusland."

Wit-Rusland-Nederland begint zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd in het uitverkochte Dinamo Stadion en staat onder leiding van de Griekse scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos.