Aanvoerder Harry Kane denkt dat de spelers van Engeland op scherp zijn gezet door de verrassende 2-1-nederlaag bij Tsjechië van vrijdagavond. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate kon in Praag een EK-ticket veiligstellen, maar in plaats daarvan verloor ze voor het eerst in tien jaar een kwalificatiewedstrijd.

"Tsjechië had de steun van het publiek en het veld was niet heel makkelijk om op te spelen, al zijn dat geen geldige excuses. We zitten nog steeds in een goede uitgangspositie, maar dit is wel een beetje een wake-upcall", bekende een teleurgestelde Kane in een eerste reactie bij Engelse media.

Door het verlies in Tsjechië zag Engeland een imponerende reeks van 43 kwalificatiewedstrijden zonder nederlaag ten einde komen. Na het verlies tegen Oekraïne in oktober 2009 bleven 'The Three Lions' tien jaar lang ongeslagen in kwalificatieduels voor EK's én WK's.

Overigens kende Engeland vrijdag juist een droomstart in het Sinobo Stadium, want Kane schoot in de vijfde minuut een strafschop binnen. Jakub Brabec maakte vier minuten later al de gelijkmaker en Tsjechië trok vijf minuten voor tijd door een treffer van Zdenek Ondrásek aan het langste eind.

"We waren niet zo dynamisch als we normaal zijn en gaven de bal veel te vaak weg", analyseerde de 26-jarige Kane. "In de tweede helft waren we iets beter en kregen we een paar kansen, maar helaas benutten we die niet. We hadden eigenlijk de perfecte start, maar daarna werden we heel slordig."

De spelers van Tsjechië vieren de winnende treffer. (Foto: Pro Shots)

Southgate vindt overwinning Tsjechië terecht

Bondscoach Southgate was het met zijn aanvoerder eens, al vindt hij dat zijn ploeg veel meer uit de wedstrijd had kunnen halen. De eerste ontmoeting tussen de twee ploegen op Wembley eindigde in een klinkende 5-0-zege voor de Engelsen, die ook nu weer voldoende kansen kregen.

"We hadden er misschien een gelijkspel uit moeten halen, maar de laatste tegentreffer was typerend voor onze wedstrijd. We verspeelden veel kansen en waren gewoon niet goed genoeg, zo simpel is dat", oordeelde Southgate, die op het WK 2018 historie schreef met Engeland door de laatste vier te bereiken.

"We hebben de laatste jaren heel veel lof gekregen. Tegen Tsjechië was het moeilijk en hebben we te weinig gedaan om de wedstrijd te winnen. Na rust waren we dreigender en hadden we goede kansen, maar we gaven de bal veel te vaak weg."

Ondanks de nederlaag is er nog niks aan de hand voor Engeland, dat met twaalf punten na vijf duels nog altijd koploper is. De ploeg van Southgate kan maandag alsnog een EK-ticket veiligstellen als ze zelf drie punten pakt bij Bulgarije en Kosovo niet weet te winnen van Montenegro.

Stand in groep A 1. Engeland 5-12 (+14)

2. Tsjechië 6-12 (+2)

3. Kosovo 5-8 (0)

4. Montenegro 6-3 (-10)

5. Bulgarije 6-3 (-6)

