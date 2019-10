Bondscoach Erwin van de Looi is lovend over de manier waarop zijn grootste talenten vrijdagavond speelden tegen Jong Portugal. Jong Oranje won het EK-kwalificatieduel in Doetinchem met 4-2, met dank aan twee doelpunten van debutant Myron Boadu.

"We hebben een geweldige mentaliteit getoond", zei een tevreden Van de Looi na het duel in gesprek met FOX Sports. "We hadden het ongelooflijk lastig, vooral in de eerste helft. Na rust hebben we het omgezet en trokken we de wedstrijd dankzij individuele kwaliteiten naar ons toe."

Bij rust stond het nog 1-1 op De Vijverberg, waarna Jong Oranje ook in de tweede helft een voorsprong uit handen gaf. Door goals van AZ'ers Boadu en Calvin Stengs in de slotfase hield de ploeg van Van de Looi alsnog drie punten over aan het EK-kwalificatieduel met de directe concurrent.

De spelers van de Alkmaarders waren sowieso belangrijk voor Jong Oranje, want alle treffers werden gemaakt door AZ-talenten: spits Boadu had na acht minuten ook al voor de openingstreffer gezorgd en middenvelder Teun Koopmeiners tekende vijf minuten na rust voor de 2-1.

De spelers van Jong Oranje vieren een doelpunt. (Foto: Pro Shots)

'Myron is echt een goaltjesdief'

Van de Looi genoot met volle teugen van wat zijn spelers lieten zien in Doetinchem. "Jong Portugal heeft een geweldige ploeg, maar wij ook. Calvin was geweldig, Cody (Gakpo, red.) viel goed in en Myron is een goaltjesdief", prees Van de Looi zijn talenten.

"Myron is zó koel voor het doel en gevaarlijk in de diepte. Dat is niks nieuws, want hij laat het wekelijks zien bij AZ, maar hij laat het nu ook op dit niveau zien. Het is echt een talent. Het mooie is: ik heb wat te kiezen en de jongens die erin komen, willen echt iets laten zien."

Door de overwinning is Jong Oranje na twee duels nog zonder puntenverlies in groep 7 van de kwalificatie voor het EK 2021, waar ook Wit-Rusland, Noorwegen, Cyprus en Gibraltar deel van uitmaken. De ploeg van Van de Looi won de eerste wedstrijd met 5-1 van Jong Cyprus en is koploper in de poule.

"Dit is natuurlijk pas de tweede wedstrijd, maar het is mooi dat we van de directe concurrent hebben gewonnen en weer eens twee duels op rij drie punten pakken. Als we dinsdag van Noorwegen winnen, zetten we weer een goede stap."