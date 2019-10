Engeland kan de tickets voor het EK van volgend jaar nog niet boeken. Tsjechië won thuis verrassend met 2-1, waardoor de Engelsen nog niet zeker zijn van het EK. Frankrijk voldeed bij IJsland wel aan de verwachtingen: 0-1.

Engeland leek in groep A op weg naar een eenvoudige zege. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate nam dankzij een strafschop van Harry Kane al vroeg de leiding. Hij mocht vanaf 11 meter aanleggen, nadat Raheem Sterling onderuit werd gehaald.

Die voorsprong hield maar kort stand, want Jakub Brabec bracht Tsjechië in Praag al snel op 1-1. De dertigjarige debutant Zdenek Ondrásek zorgde in de slotfase vervolgens voor de verrassende Tsjechische zege.

Tsjechië komt dankzij de overwinning net als Engeland op twaalf punten. De Engelsen hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. Het andere duel in de groep tussen staartploegen Montenegro en Bulgarije eindigde in 0-0.

Olivier Giroud werd matchwinner bij Frankrijk. (Foto: Pro Shots)

Giroud schiet Frankrijk langs IJsland

Olivier Giroud was bij de Fransen halverwege de wedstrijd de maker van het enige doelpunt. Hij trof in Reykjavik doel vanaf 11 meter, nadat Antoine Griezmann een strafschop had versierd.

Door de benauwde zege neemt wereldkampioen Frankrijk in groep H afstand van IJsland, dat als nummer drie in de groep nog volop in de race is voor een ticket. Andorra boekte in dezelfde groep ten koste van Moldavië de eerste zege ooit in de EK-kwalificatie: 1-0. In de vorige 55 duels was dat nog niet gelukt.

Turkije gaat dankzij een zege in de laatste minuut tegen Albanië aan de leiding in de groep. Cenk Tosun schoot vlak voor tijd de beslissende 1-0 binnen, waardoor Turkije net als Frankrijk na zeven duels achttien punten heeft. Het doelsaldo van de Turken is iets beter.

Cristiano Ronaldo droeg bij aan een broodnodige zege van Portugal. (Foto: Pro Shots)

Oekraïne en Portugal winnen

In groep B wonnen koplopers Oekraïne en Portugal eenvoudig. Regerend Europees kampioen won mede dankzij een fraaie stift van Cristiano Ronaldo met 3-0 van Luxemburg, terwijl Oekraïne Litouwen met 2-0 de baas was.

Oekraïne is daardoor na zes duels de trotse koploper in de groep met zestien punten. Portugal heeft vijf punten minder, maar heeft een duel minder gespeeld. Servië is met zeven punten uit vijf duels ook nog niet kansloos.

Bekijk de uitslagen, standen en het programma in de EK-kwalificatie