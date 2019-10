SC Cambuur heeft zich naast NAC Breda aan kop van de Keuken Kampioen Divisie genesteld. De Friezen lieten de kans om alleen koploper te worden liggen door vrijdagavond met 0-0 gelijk te spelen bij MVV Maastricht.

MVV en Cambuur konden het publiek in Stadion de Geusselt voor rust nauwelijks vermaken. In de tweede helft waren de Limburgers het dichtst bij een doelpunt, na een vrije trap op de paal van Joshua Holtby.

Door het gelijkspel heeft Cambuur net als NAC Breda 22 punten. NAC heeft wel een duel minder gespeeld. MVV pakte tegen Cambuur zijn eerste punt in vijf wedstrijden en bezet met acht punten de zestiende plaats.

De eerstvolgende wedstrijd van NAC, dat vorige week de eerste periodetitel veroverde, staat pas volgende week vrijdag op het programma. Dan gaan de Brabanders op bezoek bij FC Eindhoven.

Omdat Jong Oranje vrijdag het EK-kwalificatieduel met Portugal (4-2-zege) speelde, komen dit weekend niet alle clubs in actie in de Keuken Kampioen Divisie. MVV-Cambuur was de enige wedstrijd van vrijdagavond.

