Memphis Depay doet zondag niet mee met het Nederlands elftal aan de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Wit-Rusland. De aanvaller heeft een bovenbeenblessure, meldt de KNVB vrijdag.

De 25-jarige Memphis was donderdag nog twee keer trefzeker tegen Noord-Ierland en had zo een grote bijdrage aan de 3-1-zege. Oranje pakte daardoor de koppositie in groep C.

Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op voor de aanvaller van Olympique Lyon, waardoor Oranje zaterdag met 22 spelers naar Wit-Rusland afreist.

Memphis is onder Koeman altijd zeker van een basisplaats als spits en is uitgegroeid tot een van de smaakmakers bij Oranje. De oud-speler van PSV en Manchester United was in 51 interlands negentien keer trefzeker voor Oranje.

'Memphis van grote klasse'

Koeman was donderdag na het duel nog vol lof over Memphis, die niet goed speelde maar dus wel belangrijk was. "Het was een heel moeilijke wedstrijd voor hem, waarin hij heel moeilijk aan de bal kwam. Maar dat hij toch zijn stempel op de wedstrijd drukt, getuigt van grote klasse."

Door de blessure van Memphis moet Koeman tegen Wit-Rusland in ieder geval één wijziging doorvoeren in zijn basisopstelling. PSV'er Donyell Malen en Sevilla-spits Luuk de Jong gelden als de belangrijkste gegadigden om Memphis te vervangen.

Oranje trapt zondag om 18.00 uur (Nederlandse tijd) in Minsk af tegen Wit-Rusland. De Wit-Russen pakten in de eerste zes kwalificatieduels pas vier punten.

Bekijk de uitslagen, standen en het programma in de EK-kwalificatie