Thibaut Courtois is niet te spreken over enkele Spaanse media die vorige week publiceerden dat hij in het Champions League-duel met Club Brugge (2-2) werd gewisseld vanwege een paniekaanval. De doelman van Real Madrid vindt de geruchten respectloos.

"Ik weet wat het is om in de absolute top te spelen. Op dit moment heb ik hier geen problemen mee en ben ik erg gelukkig", zegt Courtois vrijdag tegen de Spaanse sportkrant AS. "De media hebben een bepaalde verantwoordelijkheid en moeten geen leugens verzinnen."

Tegen Club Brugge moest de Belg voor rust twee doelpunten incasseren, waarna hij door de supporters in Estadio Santiago Bernabéu werd uitgefloten en halverwege werd gewisseld. Na afloop werd gespeculeerd over een paniekaanval, maar 'De Koninklijke' benadrukte vorige week al dat hij werd vervangen vanwege diarree en uitdrogingsverschijnselen.

"Ik zie het als een gebrek aan respect", foetert de 27-jarige Courtois. "Zowel naar mij toe als naar de mensen die hier echt last van hebben. De fans in Bernabéu zijn altijd kritisch en dat weten wij als spelers. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de kritiek verandert in applaus."

Courtois kwalificeerde zich met België voor EK

Courtois maakte donderdag in het EK-kwalificatieduel van België met San Marino zijn rentree. Hij hield zijn doel schoon en zag zijn ploeggenoten negen keer scoren in Brussel.

"Ik voel me nu weer goed. Het was een erg zware griep en het was zeker niet prettig, maar ik ben weer hersteld", aldus de keeper. "Ik kon maandag en dinsdag weer een beetje trainen en woensdag heb ik volledig met de groep meegetraind. Ik ben een paar kilo's kwijtgeraakt, maar voel me nu weer sterk."

Dankzij de monsterzege op San Marino kwalificeerde België zich als eerste land voor het EK van volgend jaar. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez gaat zondag nog op bezoek bij Kazachstan en daarna keert Courtois terug bij zijn club.

Real hervat de competitie volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen Real Mallorca. De formatie van coach Zinédine Zidane gaat aan kop in La Liga met twee punten voorsprong op nummer twee en aartsrivaal FC Barcelona.