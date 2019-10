Jong Oranje is om 18.30 uur begonnen aan de tweede wedstrijd in de jacht op een ticket voor het EK van 2021. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi treft in Doetinchem met Portugal een zware tegenstander. Dat land gaat in de groep na twee zeges aan kop. Volg alles in ons liveblog.





EK-kwalificatiewedstrijd

Jong Oranje-Jong Portugal

LIVE:

1-1 Goedenavond en welkom in het liveblog van Jong Oranje. Mijn naam is Jeroen van Barneveld en ik houd je vanavond op de hoogte van de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd van de beloften tegen Jong Portugal. 42' GOAL Jong Portugal! 1-1



Daar is de verdiende gelijkmaker van Jong Portugal op slag van rust. Quina geeft uitstekend voor op aanvoerder Queiros, die ongehinderd kan binnenkoppen. 40' Jong Oranje kan zich maar moeizaam ontdoen van de Portugese druk. De beloften kunnen alleen met opportunistisch spel - lange bal naar voren - gevaar stichten. Blijdschap bij de spelers van Jong Oranje na de openingstreffer van Myron Boadu, die zijn debuut dus opluistert met een doelpunt. Niettemin staan de beloften flink onder druk van hun Portugese leeftijdsgenoten. 13' Na de treffer van Myron Boadu neemt Jong Portugal het initiatief over. Doelman Maarten Paes redt hier uitstekend op het afstandsschot van Leão, na knullig balverlies van Ludovit Reis. 8' GOAL Jong Oranje! 1-0



Myron Boadu luistert zijn debuut voor Jong Oranje na acht minuten al op met een doelpunt. Een schot van Teun Koopmeiners wordt aangeraakt door een speler van Jong Portugal, waardoor de bal met enig fortuin voor de voeten van Calvin Stengs komt te liggen. De aanvaller behoudt het overzicht en biedt Boadu een niet te missen kans. Een doelpunt van AZ-makelij. Deze elf van Jong Oranje moeten vanavond belangrijke punten veroveren tegen Jong Portugal in de strijd om een ticket voor het EK van 2021. Aftrap! Myron Boadu laat de bal rollen op De Vijverberg! Jong Oranje-Jong Portugal is begonnen. De volksliederen klinken op De Vijverberg. Over een paar minuten gaat de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Portugal van start. Van de Looi vindt treffen met Portugal niet cruciaal

"Portugal is een topteam in Europa. Wij gaan ons daaraan meten, om te kijken waar wij staan", zegt bondscoach Erwin van de Looi voor de camera van FOX Sports ter voorbeschouwing op het treffen met Jong Portugal. Van de Looi spreekt tegen dat de druk vol op zijn team staat voor plaatsing voor het EK van 2021. "Nou ja, dat weet ik niet. Dit is wedstrijd nummer twee van het team. Als we winnen, is het hartstikke goed en slaan we een goede slag. Maar er zijn drie punten te verdienen, dat is dinsdag ook zo", verwijst hij naar de uitwedstrijd tegen Jong Noorwegen. Myron Boadu toont zijn gulle lach aan de fotograaf. De achttienjarige spits van AZ heeft reden tot lachen, want hij maakt vanavond tegen Jong Portugal zijn debuut voor Jong Oranje. De interland van Jong Oranje vanavond tegen Jong Portugal wordt als belangrijk beschouwd in de EK-kwalificatiereeks. Dit is de stand van zaken voorafgaand aan de wedstrijd in Doetinchem.



Stand in groep 7:

Jong Portugal 2-6 (6-0) Jong Wit-Rusland 2-3 (10-2) Jong Oranje 1-3 (5-1) Jong Noorwegen 1-3 (2-1) Jong Cyprus 3-3 (3-7) Jong Gibraltar 3-0 (0-15)

De groepswinnaar plaatst zich automatisch voor het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië. De twee beste nummers twee spelen in november 2020 een play-off om het laatste ticket. De spelers van Jong Oranje inspecteren het zompige veld in Doetinchem. Nog 45 minuten tot de aftrap. Jong Oranje treft vanavond op De Vijverberg Jong Portugal in een belangrijke interland voor plaatsing voor het EK van 2021. De beloften van bondscoach Erwin van de Looi, die het afgelopen EK misliepen, ontmoeten met de leeftijdsgenoten uit Portugal de koploper in de groep in de EK-kwalificatiereeks. In het stadion van De Graafschap in Doetinchem rolt de bal om 18.30 uur.



Opstelling Jong Oranje: Paes; Zeefuik, Schuurs, Van Drongelen, Wijndal; Reis, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Kluivert.



Opstelling Jong Portugal: Costa; Correa, Leite, Queriós, Nuno Tavares; Ferreira, Luis, Quina, Fernandes; Leão, Carvalho. Jong Oranje is gearriveerd bij De Vijverberg voor de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Portugal. Het is wachten op de opstelling van beide landen.