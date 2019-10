Trainer Gertjan Verbeek is zijn avontuur in de Australische A-League begonnen met een nederlaag. Adelaide United verloor vrijdag op eigen veld met 2-3 van regerend kampioen Sydney FC.

De ploeg van de 57-jarige Verbeek keek na een half uur al tegen een 0-2-achterstand aan door twee goals van Adam le Fondre. Via Nikola Mileusnic (vlak voor rust) en Al Hassan Toure (vroeg in de tweede helft) kwam Adelaide United langszij.

De thuisploeg moest na een klein uur met tien man verder na een directe rode kaart voor middenvelder Ryan Strain. Adelaide United hield vervolgens een half uur stand, maar moest drie minuten voor tijd toch de winnende 2-3 van Ryan McGowan incasseren.

Het was voor Verbeek de eerste competitiewedstrijd in de A-League. De Nederlandse coach boekte in het nationale bekertoernooi (FFA Cup) al wel vier overwinningen, waardoor Adelaide United op 23 oktober tegen Melbourne City mag aantreden in de finale.

Verbeek trad op 1 juli in dienst als trainer van Adelaide United. De oud-voetballer was in het verleden al de coach van onder meer FC Twente, AZ, Heracles Almelo, Feyenoord en sc Heerenveen.

Vorig seizoen eindigde Adelaide United als vierde in de reguliere competitie. In de play-offs verloor de ploeg uit Zuid-Australië in de halve finales van Perth Glory. Adelaide United werd in 2016 voor het laatst kampioen.