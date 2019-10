De Bulgaarse voetbalbond is niet te spreken over de zorgen die de nationale ploeg van Engeland heeft geuit. 'The Three Lions' vrezen racistische spreekkoren tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de Bulgaren van maandag.

De spelers van Engeland hebben na onderling overleg besloten direct het veld te verlaten als er racistische leuzen te horen zijn in de komende duels met Tsjechië en Bulgarije. Eerder dit jaar kreeg Montenegro een straf nadat duidelijk was geworden dat de fans zich racistisch hadden uitgelaten jegens de Engelse selectie.

Bulgarije kreeg op zijn beurt een sanctie voor racistische uitingen tijdens de kwalificatieduels met Kosovo en Tsjechië. Het Vasil Levski National Stadium zal als gevolg daarvan maandag gedeeltelijk leeg zijn. De Engelse bondscoach Gareth Southgate sprak vanwege die eerdere gebeurtenissen zijn zorgen over het duel in Sofia uit.

"Het zijn uitspraken die de Bulgaarse bond, het Bulgaarse publiek en ikzelf beledigend vinden", reageerde voorzitter Borislav Mikhailov van de Bulgaarse voetbalbond. "De toeschouwers worden op een onjuiste manier neergezet, namelijk als mensen die neigen naar discriminatoir gedrag."

De Bulgaarse fans hebben volgens Mikhailov nooit gedrag vertoond dat kan worden getypeerd als 'racistisch' of 'vijandig'. "We zijn ons bewust van de recente problemen in alle Engelse competities met betrekking tot racisme en met het voortdurende gevecht van de Engelsen tegen hooliganisme. We zijn extreem geschokt dat de Bulgaarse fans worden gebrandmerkt als potentiële ruziezoekers."

De Engelsman Raheem Sterling werd tijdens het uitduel met Montenegro racistisch bejegend. (Foto: Getty Images)

'Racisme voelen we allemaal'

De UEFA neemt bij racisme in stadions altijd het zogenoemde driestappenprotocol in acht: de aanvoerder moet racisme melden bij de scheidsrechter en die moet de wedstrijd dan tijdelijk staken. Daarna roept de stadionomroeper de daders op te stoppen. Pas als dat óók niet helpt, wordt het duel definitief stilgelegd.

"Als een van ons het slachtoffer wordt van racisme, dan voelen we dat allemaal", benadrukte spits Tammy Abraham eerder deze week al in gesprek met Engelse media. "Harry Kane (aanvoerder, red.) zei zelfs dat we met z'n allen het veld moeten verlaten als een speler zich daardoor niet op zijn gemak voelt. Dat gaan we dan ook doen."

Volgens de 22-jarige Abraham is het protocol van de UEFA duidelijk besproken binnen de groep en wordt het gerespecteerd. "We gaan de stappen volgen. Maar als de waarschuwingen niet helpen en het blijft doorgaan, zullen we uiteindelijk als team besluiten om wel of niet van het veld te stappen."

Voor het duel met Bulgarije van maandag gaat Engeland vrijdag eerst op bezoek bij Tsjechië, de nummer twee in groep A. De ploeg van Southgate heeft drie punten meer en bovendien een wedstrijd minder gespeeld dan de Tsjechen. De nummers één en twee in de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar.

