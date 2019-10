Donny van de Beek heeft er begrip voor dat hij donderdag in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland niet in de basis stond. De middenvelder viel in De Kuip na 66 minuten in bij een 0-0-stand, waarna Oranje alsnog met 3-1 won.

"De andere middenvelders hebben het de afgelopen maanden goed gedaan, de resultaten waren prima. Daarom snap ik wel dat ik niet mocht starten. Er was weinig aanleiding om mij in de basis te zetten", aldus Van de Beek, die tijdens de vorige interlandperiode ontbrak door een blessure.

Bondscoach Ronald Koeman koos tegen Noord-Ierland opnieuw voor een middenveld met Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Marten de Roon, die halverwege de tweede helft plaats moest maken voor Van de Beek. Voor Koeman is de Ajacied de "meer aanvallende optie" ten opzichte van De Roon.

"Na rust hadden we dat nodig", zei Koeman na afloop in De Kuip over zijn keuzes. "Maar ik denk niet dat we Noord-Ierland met een ander middenveld voor rust al hadden kapotgespeeld. Dat ligt niet aan één speler."

'Ik wilde iets extra's brengen'

Vanaf de kant zag Van de Beek dat Oranje het voor rust moeilijk had met de nummer 33 van de FIFA-ranking. "We creëerden amper een kans, al is dat ook niet makkelijk tegen een tegenstander die 120 procent geeft en heel fysiek speelt. Maar ik had toen al wel in mijn hoofd wat ik wilde toevoegen als ik erin zou komen."

Het matige spel van Oranje had tot gevolg dat een aantal spelers voor rust al warmliep, onder wie Van de Beek. "In de rust zei de bondscoach ook al dat ik erin zou komen als de stand zo bleef en dat gebeurde ook. Ik wilde iets extra's brengen en dat is denk ik wel gelukt. We hebben met heel de ploeg veerkracht getoond."

Door de zege op Noord-Ierland is Oranje een flinke stap dichter bij het EK 2020, terwijl zondag al de volgende wedstrijd wacht in de kwalificatie. Wit-Rusland is dan om 18.00 uur de tegenstander in Minsk, waarna de kwalificatie volgende maand wordt afgesloten met een uitwedstrijd tegen Noord-Ierland (16 november) en een thuisduel met Estland (19 november).