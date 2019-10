De Nederlandse media zijn een dag na de 3-1-overwinning van Oranje op Noord-Ierland in de EK-kwalificatie zeer kritisch op de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Er wordt gesproken over een erg matig Nederlands elftal.

Een kwartier voor tijd kwam Oranje zelfs op achterstand. Na de gelijkmaker van Memphis Depay zorgde Luuk de Jong in blessuretijd voor 2-1, waarna Memphis ook nog voor een derde treffer zorgde.

"Waarom moet het eerst allemaal fout gaan om het later te herstellen? Niet normaal, zo vaak als het Nederlands elftal op achterstand komt, hoewel het op papier het beste verdedigingscentrum van de wereld heeft met Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt", schrijft De Telegraaf.

"Eens moet Koeman daar een vinger op leggen, want het kan niet goed blijven gaan. In de knock-outfase op het EK kan het Oranje zomaar noodlottig worden. Het was hooghartigheid wat de klok sloeg in De Kuip. Zo'n houding van: het komt wel goed."

Ook het AD is hard voor Oranje. "Oranje worstelde met zichzelf vanaf de eerste minuut. In balbezit was het de slechtste wedstrijd sinds maart 2018 tegen Engeland, het debuut van Koeman als bondscoach. Het moet gezegd: het stugge Noord-Ierland dwong dat ook af, met uiterst gedisciplineerd powervoetbal en onvermoeibaar vechtend voor elke bal."

'Gebrek aan scherpte een zeldzaamheid'

Net als het AD concludeert de Volkskrant dat de Noord-Ieren het tactisch prima voor elkaar hadden. "Oranje zette daar traagheid, gebrek aan initiatief en creativiteit alsmede onzorgvuldigheid tegenover, met als verzachtende omstandigheid dat voetballen moeilijk is als de tegenstander nauwelijks de intentie heeft om mee te werken aan de show", schrijft de krant.

"Nederland miste ook scherpte, hetgeen sinds de entree van Koeman als bondscoach een zeldzaamheid is. Slechte aannames, nonchalance en, naarmate het langer 0-0 bleef, groeiend ongeduld tegen de voortdurend tijdrekkende tegenstander."

Volgens Trouw kan Nederland terugkijken op een leerzame avond. "Na de eerste helft zonder kansen vertoonde Oranje hier en daar al de eerste tekenen van slinkende overtuiging. Dit was een leerzame fase voor coach en spelers: niet alles kan, ook al is de tegenstander minder, altijd maar naar wens verlopen."

'Noord-Ierse droom spatte uiteen'

The Irish Times spreekt van een tragedie. "Na de rake kopbal van Josh Magennis in de 75e minuut droomde Noord-Ierland van een van de mooiste overwinningen ooit, maar die droom spatte alsnog uiteen."

"Het was wreed voor Noord-Ierland, dat negentig minuten dapper had gevochten en leek te worden beloond met een punt en daarmee een grote stap naar het EK van volgend jaar."

De BBC komt net als de Nederlandse media tot de conclusie dat Oranje goed is weggekomen. "De Noord-Ieren frustreerden hun illustere tegenstanders de hele eerste helft en een groot deel van de tweede helft met een vastberaden verdediging en snelle uitvallen."

"Het onvermogen van de thuisploeg leidde tot stilte bij een meerderheid van de 51.000 toeschouwers, maar uiteindelijk staan de Europese reuzen Nederland en Duitsland op poleposition."